Остапенко на старте турнира в Пекине одолела вторую ракетку мира

В субботу, 28 сентября, вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко преодолела барьер первого раунда турнира в Пекине, победив чешскую теннисистку Каролину Плишкову, занимающую 2-ю позицию в мировом рейтинге WTA.
Встреча закончилась со счётом 7:5, 3:6, 7:5.
За 2 часа 26 минут поединка 27-летняя Плишкова шесть раз брала подачу Остапенко, совершила десять эйсов и семь двойных ошибок.
22-летняя Алёна, на данный момент занимающая 74-ю строчку мирового рейтинга, сделала шесть брейков и десять эйсов, 25 раз ошибившись при подаче.
Этой встречей Остапенко сократила отставание в личных встречах с Плишковой до счёта 2:3.
Во втором круге соревнований China Open Алёна Остапенко встретится с чешкой Катержиной Синяковой, уверенно победившей китаянку Сю Ван со счётом 6:2, 6:2.