Сб, 28.09.2019
Я четко увидел то, что независимо от социального статуса, независимо от карьеры или того, сколько у него денег, в таких ситуациях все равны. Той ночью я увидел — просто настал день, которого никто не ждал, день, когда все одинаковые. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

Остапенко на старте турнира в Пекине одолела вторую ракетку мира

Алёна Остапенко

ФОТО: AP/Scanpix

В субботу, 28 сентября, вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко преодолела барьер первого раунда турнира в Пекине, победив чешскую теннисистку Каролину Плишкову, занимающую 2-ю позицию в мировом рейтинге WTA.

Встреча закончилась со счётом 7:5, 3:6, 7:5.

За 2 часа 26 минут поединка 27-летняя Плишкова шесть раз брала подачу Остапенко, совершила десять эйсов и семь двойных ошибок.

22-летняя Алёна, на данный момент занимающая 74-ю строчку мирового рейтинга, сделала шесть брейков и десять эйсов, 25 раз ошибившись при подаче.

Этой встречей Остапенко сократила отставание в личных встречах с Плишковой до счёта 2:3.

Во втором круге соревнований China Open Алёна Остапенко встретится с чешкой Катержиной Синяковой, уверенно победившей китаянку Сю Ван со счётом 6:2, 6:2.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ