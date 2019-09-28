Остапенко на старте турнира в Пекине одолела вторую ракетку мира

Встреча закончилась со счётом 7:5, 3:6, 7:5.

За 2 часа 26 минут поединка 27-летняя Плишкова шесть раз брала подачу Остапенко, совершила десять эйсов и семь двойных ошибок.

22-летняя Алёна, на данный момент занимающая 74-ю строчку мирового рейтинга, сделала шесть брейков и десять эйсов, 25 раз ошибившись при подаче.

Этой встречей Остапенко сократила отставание в личных встречах с Плишковой до счёта 2:3.