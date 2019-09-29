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Все меньше людей думают, что Латвия управляется в интересах отдельных влиятельных групп

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Флаг Латвии. Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Все меньше людей думает, что Латвия управляется в интересах только отдельных влиятельных групп, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В июне людям был задан вопрос, в чьих интересах, по их мнению, управляется Латвия - ее жителей или только отдельных влиятельных групп.

В том, что Латвия управляется в интересах отдельных влиятельных групп, уверены 73% респондентов, и это самый маленький показатель за всю историю опросов. По сравнению с 2013 годом число людей, думающих таким образом, уменьшилось на восемь процентных пунктов.

В этом году медленно продолжало расти число людей, которые считают, что Латвия управляется в интересах ее населения. Так заявили 13% опрошенных, что на один процентный пункт больше, чем в прошлом году.

Еще 14% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

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