Билан с извинениями выступил в Самаре, но опять прокололся

Популярный российский исполнитель Дима Билан вернулся с обещанным концертом в Самару. Бесплатный концерт звезды посетили около 35 тысяч человек. Но певец вновь допустил оплошность. Об этом пишет издание Lenta.ru.
Продюсер певца Яна Рудковская сообщила, что на бесплатный концерт Димы Билана под названием "Самара, прости меня" пришли 35 тысяч человек.
Сегодня вас, момх дорогих людей было 35 тысяч на площади и все пришли ко мне !!! Друзья, я счастлив что мы с вами поговорили по душам , надеюсь осадок « от украденных ложек « если и остался -то совсем незначительный ... для меня вы оказались очень важной вехой жизни и опытом ,и вас я не забуду никогда ! Вы были такими щедрыми и добрыми , поразительно , щемяще доброжелательными !!!! Сегодня Это была моя голгофа ( если подумать обо мне как о человеке который живет наведу ) , я надеюсь , уверен ,что таких ошибок я больше не совершу и буду ещё сильнее ! Самара не забуду тебя никогда !!! ❤ #билан #димабилан #простименясамара
Таким образом, Билан извинился за концерт, который дал в нетрезвом состоянии.
"Этот город теперь на 100% стал родным для него", - подчеркнула Рудковская.
Он также подарил городской творческой студии сертификат на установку инклюзивной детской площадки.
Как сообщает администрация, воспитанники студии смогли сфотографироваться с Биланом, подарили ему поделки, которые сделали своими руками, и спели вместе с артистом песню.
Не обошлось и без курьезов. Билану предложили послушать песню в исполнении участников центра.
Исполнитель хотел пошутить, но получилось несколько двусмысленно: "Yes, mein lieber Fuhrer" ("Да, мой дорогой фюрер", - в переводе с немец.).
Как и планировал я в #Самара , где сегодня на площади состоится мой сольный большой концерт ! Сегодня посетил «дом инклюзивного творчества « Как и хотел по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку , этому уютному центру !!! Дети очень рады и я вместе с ними ! Впереди ещё много посещений и общения , но уже в следующем посте расскажу !!! #билан #димабилан #биланперезагрузка ! Я не редко за свою жизнь и карьеру бывал и был полезен подобным центрам и всегда это радость и благодарность которая согревает нас обоюдно ! !!!
Это единственное, в чем можно упрекнуть артиста. Он также вручил подарок областной детской клинической больнице имени Ивановой.
"Сегодня Дима Билан встретился с маленькими пациентами и медицинскими работниками самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой. Он подарил детской больнице сертификат на новое оборудование - два монитора пациента высокого класса", - цитирует сообщении минздрава РФ РИА "Новости".
Мониторы, которые подарил позволят определять жизненные функции у детей в тяжелом состоянии. Их будут применять в реанимации и операционных.
Напомним, в начале сентября Дима Билан выступил в Самаре на Дне города. Во время выступления артист вел себя очень странно. Позже он записал видеообращение, где признался, что был в нетрезвом состоянии. Певец пообещал дать в городе бесплатный концерт, подарить детскую площадку и оборудование для детской больницы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Значит точно простили ! ❤️❤️❤️Выдохнули! )))Самара , спасибо ! Спасибо каждому зрителю кто был сегодня в Самаре на Площади Куйбышева ! Дима сделал все активности в городе сам ! Никто ему в этом не помогал, все от начала до конца ...., и за это ему отдельный респект ! Ну и до встречи в Крокусе друзья , 6 и 7 ноября в Москве и конечно же в других городах России, теперь можно со спокойной душой всем нам ложиться спать с приятными эмоциями от сегодняшнего дня ! Всех обняла ,ещё раз спасибо ❤️❤️❤️