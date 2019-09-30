Билан с извинениями выступил в Самаре, но опять прокололся

Продюсер певца Яна Рудковская сообщила, что на бесплатный концерт Димы Билана под названием "Самара, прости меня" пришли 35 тысяч человек.

Таким образом, Билан извинился за концерт, который дал в нетрезвом состоянии.

"Этот город теперь на 100% стал родным для него", - подчеркнула Рудковская.

Он также подарил городской творческой студии сертификат на установку инклюзивной детской площадки.

Как сообщает администрация, воспитанники студии смогли сфотографироваться с Биланом, подарили ему поделки, которые сделали своими руками, и спели вместе с артистом песню.

Не обошлось и без курьезов. Билану предложили послушать песню в исполнении участников центра.

Исполнитель хотел пошутить, но получилось несколько двусмысленно: "Yes, mein lieber Fuhrer" ("Да, мой дорогой фюрер", - в переводе с немец.).

Это единственное, в чем можно упрекнуть артиста. Он также вручил подарок областной детской клинической больнице имени Ивановой.

"Сегодня Дима Билан встретился с маленькими пациентами и медицинскими работниками самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой. Он подарил детской больнице сертификат на новое оборудование - два монитора пациента высокого класса", - цитирует сообщении минздрава РФ РИА "Новости".

Мониторы, которые подарил позволят определять жизненные функции у детей в тяжелом состоянии. Их будут применять в реанимации и операционных.