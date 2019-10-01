Токсоплазмоз, лишай, бактерия Bartonellas: ветеринары возражают против "кошачьего городка" в Риге

LVB отрицает прозвучавшее в публичном пространстве мнение, что идею о строительстве "кошачьего городка" поддерживают специалисты. LVB указывает, что Рижская дума проигнорировала письмо, в котором детально описывалось, почему нельзя создавать столь большие колонии бродячих животных, не ответив на него.

По мнению общества, обещанные гельментирование и вакцинация не защитят окружающих от инфицирования. "Уличные коты - переносчики многих опасных для жизни заболеваний, поэтому специалисты по болезням котов считают, что очень важно держать котов в маленьких колониях. Часть болезней опасна для других котов, но, к сожалению, коты переносят и, к примеру, токсоплазмоз, так называемый голый лишай, бактерию Bartonellas и другие инфекции, опасные и для людей. Больные коты инфицируют других братьев по виду через контакт, царапины и укусы. Люди обычно заболевают в результате прямого контакта или попав в соприкосновение с инфицированными котами вещами", - отметили в LVB.

Специалисты отмечают, что кот - выраженный территориальный индивидуалист, для которого создание социальных отношений с другими котами наполнено стрессом.

Таким образом, идея о помещении 100 котов в ограниченную территорию не соответствует интересам животных и создаст для обитателей "городка" повышенный стресс.

В свою очередь стресс вызывает заболевания мочевых путей, увеличивает агрессию и приводит к дракам. После этого следует страдание от боли и эмоциональный дискомфорт, часть котов от инфекций погибает, тогда как в меньших по размеру колониях коты живут полноценной жизнью, указывает общество.

"Рижская дума и общество, которое собирается реализовать размещение животных в "кошачьем городке", действуют безответственно как по отношению к людям, которым придется в этой округе жить, так и по отношению к животным, поведение которых исследовано и описано в специальной литературе.

Коты хотят проводить свою жизнь как одиночки или в соприкосновении с некоторыми которым, которых они выбирают только по им известным критериям", - указала руководитель LVB Мара Видуэа.

Кроме того, общество призывает оценить результаты начатой 19 лет назад программы по стерилизации и эффективность вложения средств. По ее мнению, если бы программа была эффективной, и во внимание бы принимались рекомендации экспертов, на улицах Риги сегодня вообще бы не было бродячих котов.

Напомним, Рижская дума одобрила планы создания в районе улиц Кандавас и Тапешу приюта для бездомных кошек.

В среду, 25 сентября, дума постановила передать благотворительной организации ŠriGaneša для этих целей участок земли площадью 7158 квадратных метров.

Цель организации - уменьшить число бездомных животных на улицах города и найти для них хозяев.

На этой территории разместится "кошачий городок", в котором одновременно смогут находиться до 100 животных.