"Реал" спасся в концовке. "Бавария" забила "Тоттенхэму" 7 мячей

Группа А

Реал Мадрид - Брюгге 2:2

На стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде произошла одна из главных сенсаций этого игрового дня. Несмотря на статус безоговорочного фаворита матча "сливочные" после первого тайма уступали со счётом 0:2. Оба мяча за "Брюгге" забил нигерийский нападающий Эммануэль Деннис.

На 55-й минуте капитану "Реала" Серхио Рамосу удалось сократить отставание в счёте, а на 84-й минуте Рюд Вормер увидел перед собой вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Только после этого "Реалу" удалось забить - ничью хозяевам принёс Каземиро.

Галатасарай - ПСЖ 0:1

Французская команда одержала вторую победу подряд и возглавила группа А. На этот раз ПСЖ с минимальным счётом добилось выездной победы над "Галатасараем". Автором единственного гола стал Мауро Икарди.

После двух туров "Реал" с одним очком занимает последнее место в группе, "Галатасарай" идёт на третьем, "Брюгге" - на втором (2 очка), а французский ПСЖ возглавляет квартет (6 очков).

Группа В

Црвена Звезда - Олимпиакос 3:1

Тоттенхэм - Бавария 2:7

В Лондоне состоялся самый результативный матч вторника. Мало кто мог ожидать, что финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов потерпит настолько сокрушительное поражение.

Счёт в матче открыли лондонцы после точного удара Сон Хын Мин, но затем Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дважды Серж Гнабри довели счёт до 1:4 в пользу мюнхенцев. "Тоттенхэм" сумел сократить разрыв в счёте благодаря голу Гарри Кейна с пенальти, но затем Левандовски и Гнабри, который оформил покер, довели счёт до разгромного.

🔴🔥 Гнабри - первый в истории #ЛигаЧемпионов, кто сделал покер во втором тайме ♠️♣️♦️♥️ pic.twitter.com/P60Fke0Hs5 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 1, 2019

Группа С

Аталанта - Шахтёр 1:2

Хозяева могли открыть счёт в матче уже на 16-й минуте, но Йосип Иличич не реализовал 11-метровый удар. 12 минут спустя "Аталанте" всё-таки удалось добиться своего после точного удара Дувана Запаты. Жуниор Мораес восстановил равновесие в концовке первого тайма, а на 95-й минуте победу украинской команде принёс Манор Соломон.

Манчестер Сити - Динамо Загреб 2:0

Матч на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился лёгкой победой хозяев. Голы Рахима Стерлинга и Филипа Фодена позволили "Сити" набрать 6 очков и возглавить турнирную таблицу группы С.

В следующем туре "Шахтёр" у себя дома сыграет с загребским "Динамо", а "Аталанте" предстоит выезд в Манчестер.

Группа D

Ювентус - Байер 3:0

Туринцы у себя дома без особых проблем обыграли леверкузенский "Байер". Счёт в матче на 17-й минуте открыл нападающий Гонсало Игуаин, на 61-й минуте Федерико Бернардески упрочил преимущество хозяев, а на 89-й минуте Криштиану Роналду установил окончательный счёт.

Локомотив Москва - Атлетико Мадрид 0:2

Московский "Локомотив" у себя дома не смог ничего противопоставить мадридскому "Атлетико". Первый тайм команд провели без голов, а на 48-й минтуе Жоау Фелиш открыл счёт в матче. 10 минут спустя полузащитник Томас Парти забил второй гол в ворота "железнодорожников".