Умер чешский популярный исполнитель Карел Готт

Чешский популярный исполнитель Карел Готт ушел из жизни в ночь на 2 октября. Артист скончался в своем доме в Праге в возрасте 80 лет. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря певца.
Известно, что Готт скончался в кругу родных и близких.
Согласно сообщениям СМИ, в сентябре артист рассказал прессе об острой лейкемии и начале активного лечения.
В ноябре 2015 года у певца диагностировали опухоль лимфатических узлов. Он серьезно лечился и мечтал о возвращении на сцену. Периодически Карл Готт выступал на сборных концертах.
В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков.
На постсоветском пространстве он известен исполнением песни к фильму "Три орешка для Золушки" и заглавного трека к мультсериалу "Приключения пчелки Майи".
У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет.