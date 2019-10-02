Умер чешский популярный исполнитель Карел Готт

Известно, что Готт скончался в кругу родных и близких.

Согласно сообщениям СМИ, в сентябре артист рассказал прессе об острой лейкемии и начале активного лечения.

В ноябре 2015 года у певца диагностировали опухоль лимфатических узлов. Он серьезно лечился и мечтал о возвращении на сцену. Периодически Карл Готт выступал на сборных концертах.

В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков.

На постсоветском пространстве он известен исполнением песни к фильму "Три орешка для Золушки" и заглавного трека к мультсериалу "Приключения пчелки Майи".