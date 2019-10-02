Ср, 2.10.2019
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Умер чешский популярный исполнитель Карел Готт

Карел Готт

ФОТО: скриншот видео

Чешский популярный исполнитель Карел Готт ушел из жизни в ночь на 2 октября. Артист скончался в своем доме в Праге в возрасте 80 лет. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря певца. 

Известно, что Готт скончался в кругу родных и близких. 

Согласно сообщениям СМИ, в сентябре артист рассказал прессе об острой лейкемии и начале активного лечения.

В ноябре 2015 года у певца диагностировали опухоль лимфатических узлов. Он серьезно лечился и мечтал о возвращении на сцену. Периодически Карл Готт выступал на сборных концертах. 

В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков.

На постсоветском пространстве он известен исполнением песни к фильму "Три орешка для Золушки" и заглавного трека к мультсериалу "Приключения пчелки Майи". 

У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. 

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