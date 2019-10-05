"Динамо" в Москве сыграет с ЦСКА - чемпионом прошлого сезона

Отметим, что подопечные Гирта Анкипанса не только проиграли в последних шести матчах, но и не забросили ни одной шайбы в последних трёх играх.

ЦСКА - одна из сильнейших команд лиги. В своём последнем матче "армейцы" уступили "Витязю" (1:3), который неожиданно для многих является лидером КХЛ, но в предыдущих семи играх ЦСКА одержал семь побед.

Кстати, с "Витязем" мы играем сразу после ЦСКА. Календарь у "Динамо" - не позавидуешь...

В составе москвичей самый результативный игрок нынешнего сезона - Кирилл Капризов, который в 13 матчах забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. В составе "Динамо" по 6 очков у Брэндона Макмиллана (4+2) и Лауриса Дарзиньша (1+5).