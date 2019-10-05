"Динамо" в Москве сыграет с ЦСКА - чемпионом прошлого сезона

Сегодня рижское "Динамо" в очередной раз попытаются прервать серию из поражений, которая насчитывает уже шесть матчей. На этот раз латвийская команда в Москве сыграет с ЦСКА - чемпионом прошлого сезона Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). Начало матча в 17:00.
Отметим, что подопечные Гирта Анкипанса не только проиграли в последних шести матчах, но и не забросили ни одной шайбы в последних трёх играх.
ЦСКА - одна из сильнейших команд лиги. В своём последнем матче "армейцы" уступили "Витязю" (1:3), который неожиданно для многих является лидером КХЛ, но в предыдущих семи играх ЦСКА одержал семь побед.
Кстати, с "Витязем" мы играем сразу после ЦСКА. Календарь у "Динамо" - не позавидуешь...
В составе москвичей самый результативный игрок нынешнего сезона - Кирилл Капризов, который в 13 матчах забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. В составе "Динамо" по 6 очков у Брэндона Макмиллана (4+2) и Лауриса Дарзиньша (1+5).
"Динамо" и ЦСКА встречались между собой 29 раз. Счёт 22:7 в пользу команды из Москвы. Напомним, что "Динамо" с шестью очками в 12 матчах занимает последнее в Западной конференции и является худшей командой лиги. ЦСКА находится на третьем месте, имея в своём активе 21 очко.