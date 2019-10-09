Забив больше, чем за 5 предыдущих игр, рижское "Динамо" наконец прервало серию поражений

В составе рижан дважды шайбу в ворота соперника отправил Картер Эштон, один гол на счету Гинта Мейи.

Более активно игру начали рижане, которые уже на третьей минуте получили возможность играть в большинстве. Это принесло свои плоды - первый гол в ворота соперника забил Картер Эштон.

На радость болельщиков ещё через четыре минуты Кристап Сотниекс совершил невероятное соло, проехав практически по всему полю и отдав передачу Гинту Мейе, который совершил сильный бросок в левый угол ворот противника, таким образом удвоив результат.

Однако, такой результат удалось сохранить менее, чем полминуты - удачным броском отметился защитник минчан Владислав Еременко.

В продолжении темп игры не спадал и уже спустя полторы минуты Эштон и Мейя пошли в контратаку, которая закончилась третьим голом в ворота соперника.

Таким образом рижское "Динамо" за шесть минут и 16 секунд первого периода забило больше, чем в пяти предыдущих играх вместе.

Во втором периоде команды продолжили демонстрировать быструю игру, однако счёт на табло так и не изменился - 3:1 в пользу рижан.

В третьем периоде большинство для рижан заработал Микелис Редлихс, однако реализовать его не удалось. Минчане также получили возможность дважды играть в большинстве, но не одно из них они так и не реализовали.

За восемь минут до конца матча Сотниекс подарил минчанам возможность в третий раз играть в большинстве, и эта возможность была неожиданно реализована, когда Гинтс Мейя неудачно поправил направление шайбы, забросив её в свои ворота.

Минчане активизировались не на шутку, но вратарь рижан Андрей Макаров отстоял на совесть этот натиск.

Между собой команды в рамках КХЛ встречались 41 раз, из которых рижане одерживали победу 20.

Отметим, после этого матча рижское "Динамо" отправляется на выездные игры. Там "Динамо" сыграет с омским "Авангардом", челябинским "Трактором" и казахстанским "Барысом".