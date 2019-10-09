Забив больше, чем за 5 предыдущих игр, рижское "Динамо" наконец прервало серию поражений

В среду, 9 октября, рижское "Динамо" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наконец прервало серию из восьми поражений, победив команду минского "Динамо". Матч закончился со счётом 3:2 (3:1, 0:0, 0:1).
В составе рижан дважды шайбу в ворота соперника отправил Картер Эштон, один гол на счету Гинта Мейи.
Более активно игру начали рижане, которые уже на третьей минуте получили возможность играть в большинстве. Это принесло свои плоды - первый гол в ворота соперника забил Картер Эштон.
На радость болельщиков ещё через четыре минуты Кристап Сотниекс совершил невероятное соло, проехав практически по всему полю и отдав передачу Гинту Мейе, который совершил сильный бросок в левый угол ворот противника, таким образом удвоив результат.
Однако, такой результат удалось сохранить менее, чем полминуты - удачным броском отметился защитник минчан Владислав Еременко.
В продолжении темп игры не спадал и уже спустя полторы минуты Эштон и Мейя пошли в контратаку, которая закончилась третьим голом в ворота соперника.
Таким образом рижское "Динамо" за шесть минут и 16 секунд первого периода забило больше, чем в пяти предыдущих играх вместе.
Во втором периоде команды продолжили демонстрировать быструю игру, однако счёт на табло так и не изменился - 3:1 в пользу рижан.
В третьем периоде большинство для рижан заработал Микелис Редлихс, однако реализовать его не удалось. Минчане также получили возможность дважды играть в большинстве, но не одно из них они так и не реализовали.
За восемь минут до конца матча Сотниекс подарил минчанам возможность в третий раз играть в большинстве, и эта возможность была неожиданно реализована, когда Гинтс Мейя неудачно поправил направление шайбы, забросив её в свои ворота.
Минчане активизировались не на шутку, но вратарь рижан Андрей Макаров отстоял на совесть этот натиск.
Между собой команды в рамках КХЛ встречались 41 раз, из которых рижане одерживали победу 20.
Отметим, после этого матча рижское "Динамо" отправляется на выездные игры. Там "Динамо" сыграет с омским "Авангардом", челябинским "Трактором" и казахстанским "Барысом".
Галерея: Рижское "Динамо" против минского "Динамо"