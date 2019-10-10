Джоанна Стингрей раскрыла новые подробности смерти Виктора Цоя

Американская певица Джоанна Стингрей представила в Санкт-Петербурге книгу, в которой поведала свои воспоминания о трагической смерти рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом пишет StarHit.ru.
В мемуарах также рассказывается об отношениях с Борисом Гребенщиковым.
Певица приехала в СССР в 1994 году и сразу оказалась в центре музыкальной тусовки. Она даже смогла выпустить в США пластинку с песнями советских рок-артистов.
StarHit.ru отметил, что в откровенном разговоре она поведала, как ее дочери приснился Цой и почему ее обрадовала, что Гребенщиков оказался в больнице.
"Я чудовищно скучала по тусовке, и Цой, как никто другой, чувствовал это и делал все, чтобы дать понять: Джоанна, о тебе не забыли! Он присылал открытки со своими рисунками — забавные графические фигурки, которые всегда вызывали улыбку. Витя отличался искренней и доброй душой и умел по-настоящему дружить. Узнав о его смерти, впала в состояние шока, даже не помню, как купила билеты, прилетела на похороны...", - вспоминает певица.
Она подчеркнула, что в новой книге есть неизвестные подробности. Эти новые сведения она получила от возлюбленной Виктора Цоя Наташи и Юрия Каспаряна.