Сб, 12.10.2019
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Добрая история: Как экс-чемпион UFC помог попрошайке изменить жизнь к лучшему

ФОТО: https://www.instagram.com/p/BuUY3KnnbLN/

Как выяснилось, для канадского экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьера выступления в клетке не является единственным, на что тот способен. У него много добрых историй, одна из которых повествует о том, как он встретился с обидчиком детства. Об этом пишет Sports.ru. 

По словам спортсмена, было не совсем ясно, был ли тот мужчина бездомным или нет, но он точно просил деньги. О давней вражде не было и речи, давний знакомый только попросил помощи. 

Сен-Пьер дал "другу" детства несколько долларов, однако сказал ему:

"Какого чёрта ты здесь делаешь? Ты статный мужик, хорошо выглядишь, здоров и силен. Тебе должно быть стыдно за то, что ты делаешь. У тебя много возможностей. Иди и сделай что-нибудь со своей жизнью"? - приводит sports.ru слова спортсмена. 

После разговора спортсмен ушёл, а уже спустя несколько месяцев этот парень пришёл в дом родителей экс-чемпиона UFC. Сам Жорж уже там уже не проживал, но родители спортсмена передали ему сообщение. Как выяснилось, парень зашёл в гости к родителям Жоржа, чтобы "передать ему спасибо". Оказывается, сказанное спортсменом очень сильно повлияло на обидчика детства: он нашёл работу, и признался, что у него всё хорошо.

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