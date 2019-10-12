Добрая история: Как экс-чемпион UFC помог попрошайке изменить жизнь к лучшему

По словам спортсмена, было не совсем ясно, был ли тот мужчина бездомным или нет, но он точно просил деньги. О давней вражде не было и речи, давний знакомый только попросил помощи.

"Какого чёрта ты здесь делаешь? Ты статный мужик, хорошо выглядишь, здоров и силен. Тебе должно быть стыдно за то, что ты делаешь. У тебя много возможностей. Иди и сделай что-нибудь со своей жизнью"? - приводит sports.ru слова спортсмена.

После разговора спортсмен ушёл, а уже спустя несколько месяцев этот парень пришёл в дом родителей экс-чемпиона UFC. Сам Жорж уже там уже не проживал, но родители спортсмена передали ему сообщение. Как выяснилось, парень зашёл в гости к родителям Жоржа, чтобы "передать ему спасибо". Оказывается, сказанное спортсменом очень сильно повлияло на обидчика детства: он нашёл работу, и признался, что у него всё хорошо.