В соцсетях обсуждают женщину, которая несколько раз ткнула себя вилкой в шею
В понедельник, 14 октября, в новостном сюжете на телеканале TV3 сообщалось о доме на улице Лачплеша в Риге, в котором обрушился потолок. Многие пользователи соцсетей обратили внимание на пожилую женщину, которая несколько раз ткнула себя в шею вилкой.
Lidijas kundzes kaimiņiene parāda, ka arī otrajā plānā vari tikt pamanīts. pic.twitter.com/xQnp2rjfjF— Arnis Krauze (@arniskrauze) October 14, 2019
В соцсети Twitter выделили особое поведение пенсионерки. По словам некоторых, именно оно привлекло их внимание к сюжету.
"Жест, который укрепляет сюжет!", - написал один из пользователей.
Между тем одна женщина указала, что ей увиденное не понравилось.
"Пенсионерка специально, неосознанно или все равно как это сделала. Ну я-то не знаю, какова этика журналистов", - написала она.
Напомним,в субботу, 12 октября, в жилом доме в Риге, на улице Лачплеша, обвалился потолок, из здания были эвакуированы все жители.
Рижское самоуправление разместило в хостеле 11 жителей из пострадавшего дома, которые отозвались на данное предложение.