В соцсетях обсуждают женщину, которая несколько раз ткнула себя вилкой в шею

В понедельник, 14 октября, в новостном сюжете на телеканале TV3 сообщалось о доме на улице Лачплеша в Риге, в котором обрушился потолок. Многие пользователи соцсетей обратили внимание на пожилую женщину, которая несколько раз ткнула себя в шею вилкой.