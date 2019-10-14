Вт, 15.10.2019
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В соцсетях обсуждают женщину, которая несколько раз ткнула себя вилкой в шею
Пенсионерка появилась в сюжете TV3

ФОТО: скриншот видео

В понедельник, 14 октября, в новостном сюжете на телеканале TV3 сообщалось о доме на улице Лачплеша в Риге, в котором обрушился потолок. Многие пользователи соцсетей обратили внимание на пожилую женщину, которая несколько раз ткнула себя в шею вилкой.

В соцсети Twitter выделили особое поведение пенсионерки. По словам некоторых, именно оно привлекло их внимание к сюжету. 

"Жест, который укрепляет сюжет!", - написал один из пользователей. 

Между тем одна женщина указала, что ей увиденное не понравилось. 

"Пенсионерка специально, неосознанно или все равно как это сделала. Ну я-то не знаю, какова этика журналистов", - написала она. 

Напомним,в субботу, 12 октября, в жилом доме в Риге, на улице Лачплеша, обвалился потолок, из здания были эвакуированы все жители.

Рижское самоуправление разместило в хостеле 11 жителей из пострадавшего дома, которые отозвались на данное предложение. 

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