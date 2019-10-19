Вс, 20.10.2019
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Боксёр-чемпион попал в страшную аварию. К тому же он был наказан за пьяную езду

Автомобиль Эррола Спенса.

ФОТО: AP/Scanpix

Непобежденный американский боксёр WBC Эррол Спенс на минувшей неделе попал в аварию. Спортсмену назначен штраф за езду в состоянии алкогольного опьянения. 

Сообщается, что в минувший четверг, около 3 часов утра по местному времени Спенс потерял контроль над своим автомобилем и наехал на ограждающий барьер. Транспортное средство совершило несколько кувырков. 

Боксёр был госпитализирован, у него были констатированы травмы лица. Несмотря на это, он сможет полностью выздороветь. 

29-летний боксёр признан виновным в управлении автомобилем под влиянием одурманивающих веществ или алкоголя. Ему назначен соответствующий штраф. Полиция сообщила, что в несчастном случае участвовало только одно транспортное средство, поэтому информация о скорости передвижения машины не разглашается.

Спенс в прошлом месяце получил пояс чемпиона WBC после победы над Шоном Портером. В ходе своей карьеры боксёр выиграл все 26 боев (21 нокаутом). 

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