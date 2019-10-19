Фото: в Таллинне появилась дорога из переработанных отходов

Исполнительный директор строящей Рейди-теэ компании Verston Ehitus Вейко Вескимяэ отметил, что проект Рейди-теэ лучше всего характеризует слово инновации, одним из примеров чего является строительство первого в Эстонии пробного отрезка пластиковой дороги: "Сбор и утилизация пластиковых отходов – экологическая проблема, поиском решения которой в той или иной степени занимается сейчас весь мир. Использование пластиковых отходов в дорожном строительстве является очень разумным решением, поскольку неразлагающийся в природе пластик и битум, который является важным компонентом асфальтобетонной смеси, производят из одного и того же сырья – из нефти".

Инновационная технология была разработана шотландской компанией MacRebur: на ее заводе пластиковые отходы перерабатывают в гранулы, добавление которых позволяет сократить количество используемого в асфальте битума.

Гранулы пластиковых отходов расплавляются в асфальтобетонной смеси при достаточно высокой температуре, что позволяет обеспечить равномерное плавление без образования вредного микропластика – после истечения срока службы асфальта материал дорожного покрытия может быть переработан и вновь использован в дорожном строительстве.

Галерея: Пешеходная дорога из переработанных отходов в Таллинне

По словам Вескимяэ, многочисленные испытания доказали, что содержащий пластиковые гранулы асфальт более долговечен и устойчив к воздействию погодных условий.

"В других странах мира дороги, построенные по той же технологии, уже получили массу положительных отзывов, и возможность впервые использовать их в Эстонии – для нас интересный вызов. Мы надеемся, что отныне в Эстонии – в частном и публичном секторах – будет находиться все больше клиентов, которые захотят внести свой вклад в решение проблемы пластиковых отходов путем строительства дорог и площадей", - добавил Вескимяэ.

Приехавший посмотреть на укладку пластиковой дороги соучредитель MacRebur Гордон Рейд надеется, что этот участок предоставит хорошую возможность опробовать технологию в местных условиях и послужит первым шагом к открытию завода компании в Эстонии.

"Мы считаем, что в местном влажном климате, где температура может колебаться от +30 градусов летом до -30 градусов зимой, качества нашей технологии смогут проявиться наилучшим образом.

Содержащий пластик асфальт является более пластичным и обладает более высокой устойчивостью к вызванному погодными условиями сжатию или расширению, что уменьшает количество трещин и выбоин. В качестве следующего шага мы рассчитываем построить здесь участок шоссе с пластиковым асфальтом, а в дальнейшем рассматриваем Эстонию, как хорошее место для открытия нового завода, который сможет поставлять произведенные из местных пластиковых отходов гранулы производителям асфальта в странах Балтии и Скандинавии", - пояснил Рейд.

Руководитель Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна Айн Вальдманн отметил, что предложенная строительной компанией технология производства асфальта, основанная на использовании пластиковых отходов, изначально вызывала много вопросов. В результате совместных обсуждений на все вопросы были получены ответы, и цель тестового участка дороги – продемонстрировать, как именно новая технология работает в наших условиях.

"Город Таллинн только что подал заявку на получение титула Зеленой европейской столицы, который подтверждает усилия, предпринимаемые городами для улучшения окружающей среды и качества жизни. Если пластиковые отходы можно перерабатывать для дорожного строительства и качество дорог соответствует нашему климату – это возможность, которую город в будущем может использовать активнее", - добавил Вальдманн.

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