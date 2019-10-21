Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 октября 2019 года
Василиса Володина - популярная российская телеведущая и астропсихолог. Ее советы помогут пережить любые невзгоды представителям всех знаков Зодиака, а также подскажут, как найти верный путь в любой жизненной ситуации.
Достигнуть благополучия на этой неделе поможет правильный отдых в правильном месте и с правильными людьми. Восстанавливать энергетику лучше всего в родных стенах, поэтому желательно сделать свой дом местом силы. Для этого достаточно поддерживать в нем порядок и позитивную атмосферу.
Овен
Овнам улыбнется удача в любовной сфере. Эта неделя окажется наилучшим периодом для свиданий, романтики, новых знакомств и начала отношений. В любви этим людям потребуется больше смелости, потому что без нее не получится проявить искренность, а противоположный пол будет требовательным в этом плане.
В материальной сфере и в работе Овнам необходима мотивация, которая поможет избавиться от негативных программ и сомнений.
Люди этого знака редко чего-то боятся, но часто испытывают сомнения, которые играют негативную роль. Астролог советует Овнам не сомневаться в себе на грядущей неделе.
Телец
Тельцам, по мнению Василисы Володиной, стоит держаться поближе к ответственным и надежным людям, потому что наступает период, когда доверять можно далеко не всем. Звезды хотят, чтобы представители данного знака Зодиака чаще проявляли инициативность и самодостаточность. Именно это поможет им преуспеть во всех сферах жизни в период с 21 по 27 октября. Конец октября нельзя назвать простым временем, но найти ключ к решению проблем будет реально.
Влияние Космоса на жизнь Тельцов окажется позитивным. Заметно улучшится настроение, появится больше удачи, разешатся многие неурядицы.
В работе стоит избегать прокрастинации и лени, а также не бояться делать некоторые дела вместе с кем-то рука об руку. Это могут быть самые разные люди, но главное, чтобы Тельцы им доверяли.
Близнецы
Близнецам на этой неделе необходимо избегать публичных ссор, особенно со второй половинкой. Звезды и планеты хотят, чтобы эти люди не искали конфликтов.
Пришло время побыть наблюдателями, осторожно ищущими удачный момент для нападения. Рваться в гущу событий пока не стоит - нужно присмотреться к людям.
Астролог советует представителям этого знака Зодиака избавиться от злости, обид и негативных эмоций. Звезды также хотят, чтобы Близнецы не игнорировали просьбы других людей и стремились доводить все свои дела до конца. Конечно, порой это непросто, но нужно довериться сердцу, забыв о негативе, жадности, ревности и всех чувствах, которые мешают наслаждаться жизнью.
Рак
Раков в период с 21 по 27 октября ожидают события, последствия которых нельзя будет исправить в будущем. Пугаться этого не стоит, потому что многие ситуации повлекут за собой приятный исход. Звезды хотят, чтобы Раки просто расслабились и начали плыть по течению. Это сэкономит нервы, силы и время.
Чем действительно стоит заняться Ракам, по мнению астролога, так это борьбой со своими вредными привычками.
Если есть что-то такое, что мешает им работать, отдыхать или знакомиться с людьми, нужно от этого поскорее избавиться, пока звезды готовы им в этом помочь.
На выходных Раков ожидают судьбоносные встречи, поэтому есть шанс обрести свою любовь.
Лев
Львы сейчас вполне могут расставить приоритеты сами, потому что звезды довольно спокойны. Со среды созидательная энергия ночных светил начнет резко падать, что отразится на настроении Львов.
Это приведет к лени и апатии. Нужно стремиться к постоянной физической активности, чаще бывать на улице, общаться с приятными людьми.
На выходных Львам не помешает небольшой шопинг, смена обстановки, поход к стилисту или парикмахеру. Желательно избегать необдуманных шагов. Лучше согласовывать каждое свое действие с близкими, чтобы потом не пожалеть. Львам свойственно полагаться на интуицию, но сейчас нужно чаще прислушиваться к окружающим.
Дева
У каждого из знаков Зодиака есть свои скрытые возможности. На этой неделе, как уверяет Василиса Володина, звезды и планеты помогут Девам раскрыться. Представители этого знака станут сильнее, успешнее, у них появятся новые друзья. Кроме того, им удастся победить своих врагов и недоброжелателей.
Не нужно ждать у моря погоды, потому что пришла пора действовать. Особенно это касается сферы денег и любви. Не надо надеяться на чудо, ведь его источником часто являемся мы сами.
Девам, по словам астролога, удастся нейтрализовать свои страхи и обрести новую мотивацию в привычных делах. Конец октября станет для них поистине волшебным временем, которое лучше потратить на себя. Во многих сферах жизни Дев ожидает сдвиг с мертвой точки. Дела начнут продвигаться, а некоторые из них могут и вовсе дойти до финальной стадии с минимальными затратами сил и времени.
Весы
Весам Василиса Володина советует сосредоточиться на самоанализе, изменении мировоззрения. Это прекрасное время для того, чтобы изменить себя изнутри. Так представители этого знака смогут избавиться от негативных установок и решить все основные проблемы и в личной жизни, и на работе.
Звезды и планеты хотят, чтобы на выходных Весы занялись домашними делами и покупками, а также просто побыли рядом с родственниками или со своей половинкой.
В начале недели у Весов может появиться желание отгородиться от всего мира, уйти в тень. Нужно бороться с этим желанием и позволить безраздельно править доброте и великодушию. Есть небольшая вероятность того, что в середине недели начнутся перепады настроения. Это последствия легкой дисгармонии звезд и планет.
Скорпион
У представителей этого знака Зодиака начинается очень важный период, когда стоит быть добрее к людям и научиться их прощать.
Скорпионы - одни из самых мстительных людей, поэтому им придется непросто. Но когда мы кого-то прощаем, это делает нас более свободными, так что стоит отказаться от негатива.
Астролог советует Скорпионам сфокусироваться на делах и не тратить все свободное время только на развлечения. Достойный отдых можно будет организовать в выходные, когда звезды будут более предрасположены к позитиву. Скорпионам стоит также избегать захламления дома, беспорядка, так как это снизит их продуктивность.
Стрелец
Стрельцам не нужно выходить из зоны комфорта, чтобы стать счастливее, потому что они и так живут в постоянной динамике, в бесконечно бешеном ритме. Наоборот,
им стоит отдохнуть, посмотреть на себя и на свою жизнь со стороны, заняться самоанализом. Эта неделя идеально подойдет для отдыха, начала отпуска.
Если же в работе и делах завал, то лучше соглашаться на деловые поездки, рекомендует Василиса Володина.
На настроении хорошо скажутся физическая активность, свежий воздух, водные процедуры. В повседневных происшествиях не стоит искать какой-то скрытый смысл. Все, что сейчас происходит, - абсолютно случайно.
Козерог
Вселенная внесет свои коррективы в жизнь Козерогов. Конечно, не всегда они будут приятными и уместными, но их стоит научиться принимать.
В целом, как считает астролог, эта неделя отлично подойдет для любых дел, но стоит быть осторожнее, потому что некоторые планы могут сорваться.
Если Козерогов настигнет разочарование, то не нужно воспринимать это как начало черной полосы, ведь в нашей жизни часто бывает так, что проблемы в одной сфере приводят к триумфу в другой.
Водолей
У Водолеев начинается время больших побед. Этим людям Василиса Володина советует избегать зависти, которая тормозит приближение успеха. Также им понадобится чуть больше скромности, чтобы произвести положительное впечатление на хороших людей.
Вообще окружающие люди в этот период будут играть далеко не самую последнюю роль в делах Водолеев, поэтому с ними лучше идти только на компромиссы.
Консервативность в поведении, во внешнем виде и во взглядах пойдет Водолеям на пользу. Особенно актуально это для начала недели, когда удачи будет очень не хватать.
Рыбы
Рыбам нужно поддерживать плотную связь с теми, у кого можно чему-нибудь научиться. Люди, которые великодушно будут делиться опытом, смогут научить их чему-то очень полезному, поэтому не стоит отказываться от их помощи, советует астролог. Неделя покажется Рыбам сложной, но к ее концу они смогут осознать, что на самом деле все трудности пошли им на пользу.
В это время можно заниматься обучением, получением новых знаний. Также звезды хотят, чтобы Рыбы посетили отчий дом, встретились с родителями, дальними родственниками.
Не стоит избегать общения с новыми людьми - знакомства станут очень полезными как в любви, так и в работе.