Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 октября 2019 года

Достигнуть благополучия на этой неделе поможет правильный отдых в правильном месте и с правильными людьми. Восстанавливать энергетику лучше всего в родных стенах, поэтому желательно сделать свой дом местом силы. Для этого достаточно поддерживать в нем порядок и позитивную атмосферу.

Овен

Овнам улыбнется удача в любовной сфере. Эта неделя окажется наилучшим периодом для свиданий, романтики, новых знакомств и начала отношений. В любви этим людям потребуется больше смелости, потому что без нее не получится проявить искренность, а противоположный пол будет требовательным в этом плане.

В материальной сфере и в работе Овнам необходима мотивация, которая поможет избавиться от негативных программ и сомнений.

Люди этого знака редко чего-то боятся, но часто испытывают сомнения, которые играют негативную роль. Астролог советует Овнам не сомневаться в себе на грядущей неделе.

Телец

Тельцам, по мнению Василисы Володиной, стоит держаться поближе к ответственным и надежным людям, потому что наступает период, когда доверять можно далеко не всем. Звезды хотят, чтобы представители данного знака Зодиака чаще проявляли инициативность и самодостаточность. Именно это поможет им преуспеть во всех сферах жизни в период с 21 по 27 октября. Конец октября нельзя назвать простым временем, но найти ключ к решению проблем будет реально.

Влияние Космоса на жизнь Тельцов окажется позитивным. Заметно улучшится настроение, появится больше удачи, разешатся многие неурядицы.

В работе стоит избегать прокрастинации и лени, а также не бояться делать некоторые дела вместе с кем-то рука об руку. Это могут быть самые разные люди, но главное, чтобы Тельцы им доверяли.

Близнецы

Близнецам на этой неделе необходимо избегать публичных ссор, особенно со второй половинкой. Звезды и планеты хотят, чтобы эти люди не искали конфликтов.

Пришло время побыть наблюдателями, осторожно ищущими удачный момент для нападения. Рваться в гущу событий пока не стоит - нужно присмотреться к людям.

Астролог советует представителям этого знака Зодиака избавиться от злости, обид и негативных эмоций. Звезды также хотят, чтобы Близнецы не игнорировали просьбы других людей и стремились доводить все свои дела до конца. Конечно, порой это непросто, но нужно довериться сердцу, забыв о негативе, жадности, ревности и всех чувствах, которые мешают наслаждаться жизнью.

Рак

Раков в период с 21 по 27 октября ожидают события, последствия которых нельзя будет исправить в будущем. Пугаться этого не стоит, потому что многие ситуации повлекут за собой приятный исход. Звезды хотят, чтобы Раки просто расслабились и начали плыть по течению. Это сэкономит нервы, силы и время.

Чем действительно стоит заняться Ракам, по мнению астролога, так это борьбой со своими вредными привычками.