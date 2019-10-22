Ограбление бизнесмена Вайдавса: полиция начала уголовный процесс

Как рассказал журналистам начальник управления полиции Земгальского региона Андрис Зеллис, 15 октября в 20:30 в Кандавском крае на собственности частного лица произошло ограбление, совершенное в большом объеме или в организованной группе. По его словам, стоимость похищенного велика.

Огнестрельного оружия по отношению к потерпевшему не применялось, однако было применено насилие. Пострадавший госпитализирован не был, отметил Зеллис.

Он отметил, что в данный момент ведется активная следственная работа, однако задержанных нет.

"После констатации факта ограбления были направлены эксперты и кинологи, произведен и опрос жителей", - добавил Зеллис.

Более обширной информации он не предоставил.

Как во вторник сообщила Latvijas Avīze, из домашнего сейфа нападавшие украли несколько десятков тысяч евро и долларов.