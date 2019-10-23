Перед рижанами вновь выступит волшебная Сара Брайтман

Столицу Латвии самый успешный сопрано всемирной известности посетит в рамках концертного турне посвященному только что выпущенному альбому Hymn. Глобальный тур Hymn: Sarah Brightman In Concert состоит из 125 концертов на 5 континентах.

Отвечая на вопрос о том, чего зрителям ожидать, г-жа Брайтман отвечает: "Ожидайте неожиданное!".

ФОТО: Пресс-фото

Одиннадцатый студийный альбом Сары Брайтман Hymn вышел 9 ноября и сразу занял первое место в обеих чартах Billboard - классической музыки и кроссовера.

"Я так рада поделиться этим альбомом со всеми. Hymn захватывающе эклектичен, охватывает множество разных стилей, и я с нетерпением жду возможности исполнить новые песни в своем мировом турне. Каждый проект, в котором я участвовала, всегда начинался с эмоций, и на этот раз я хотела создать то, что звучит красиво и возвышенно.

Для меня гимн означает радость - чувство надежды и света, что-то знакомое и безопасное, и я надеюсь, что это чувство будет резонировать с музыкой", - объясняет Сара Брайтман.

Брайтман отправилась в студию звукозаписи в 2016 году, чтобы вместе со своим давним соратником и продюсером Фрэнком Петерсоном начать работу над альбомом Hymn. Он является существенной творческой силой, которая скрывается за созданием восьми предыдущих альбомах певицы, включая Dive (1993), Fly (1995), Timeless (Time To Say Goodbye) (1997), Eden (1998), La Luna (2000), Harem (2003), Symphony и Winter Symphony (2008).

Hymn - это вдохновляющая коллекция оркестровых песен на основе хора, которые по словам самой Браймана, были успокаивающей записью на этом этапе ее жизни. Альбом записывался в течение последних двух лет в Гамбурге, Майами, Лондоне, Ванкувере, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Будапеште.

Мистический, поднятый тон Hymn начинается с его заглавной песни - композиции британской прог-рок-группы Barclay James Harvest. Релиз также включает в себя песни таких современных композиторов, как Эрик Уайтакр (Fly To Paradise), японского музыканта и автора песен Yoshiki (Miracle) и немецкого DJ Пауля Калькбреннера (Sky And Sand). Альбом закрывает новая версия суперхита Брайтман и Андреа Бочелли, Time To Say Goodbye; на этот раз полностью на английском и стихами написанными самой артисткой.

Сара Брайтман известна своим трехоктавным вокальным даром и, как создатель новаторского музыкального движения классического кроссовера (симбиоз классической и современной поп-музыки).

ФОТО: Пресс-фото

Во время карьеры певицы продано не менее 30 миллионов ее записей.

Брайтман - единственный артист, чье имя одновременно находилось на первом месте Billboard чартов как классической, так и танцевальной музыки, и она получила более 180 золотых и платиновых наград в более чем 40 странах.

Также она известна своей знаковой ролью в "Призраке оперы", чей саундтрек имеет более 40 миллионов копий по всему миру. Уже упомянутый дуэт с Андреа Бочелли, Time To Say Goodbye, стал международным успехом, продавшим 12 миллионов записей. Eden, La Luna, Harem и Symphony - все эти альбомы попали на вершину топа Billboard и сопровождались успешными мировыми концертными турне.

Кроме того, Брайтман выступила на таких престижных мероприятиях, как концерт 2007 года посвященный принцессе Диане, на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне и 2008 года в Пекине.