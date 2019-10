Перед рижанами вновь выступит волшебная Сара Брайтман

Брайтман отправилась в студию звукозаписи в 2016 году, чтобы вместе со своим давним соратником и продюсером Фрэнком Петерсоном начать работу над альбомом Hymn . Он является существенной творческой силой, которая скрывается за созданием восьми предыдущих альбомах певицы, включая Dive (1993), Fly (1995), Timeless (Time To Say Goodbye) (1997), Eden (1998), La Luna (2000), Harem (2003), Symphony и Winter Symphony (2008).

Мистический, поднятый тон Hymn начинается с его заглавной песни - композиции британской прог-рок-группы Barclay James Harvest. Релиз также включает в себя песни таких современных композиторов, как Эрик Уайтакр (Fly To Paradise), японского музыканта и автора песен Yoshiki (Miracle) и немецкого DJ Пауля Калькбреннера (Sky And Sand). Альбом закрывает новая версия суперхита Брайтман и Андреа Бочелли, Time To Say Goodbye; на этот раз полностью на английском и стихами написанными самой артисткой.