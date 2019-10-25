Урбанович: постараюсь добиться своей "политической смерти"

Оценивая процессы в партии, которая переживает падение популярности, Урбанович сказал, что, много и честно рассказывая о всех проблемах, он рискует быть исключенным из партии, однако считает, что проблем у "Согласия" много в разных областях.

По его мнению, самая большая проблема "Согласия" - в коммуникации, поэтому нужно добиваться, чтобы происходило живое взаимодействие между рядовыми членами партии, отделениями, правлением и депутатами. "Если мне не повезет и я стану председателем правления, это будет моей главной задачей", - сказал политик, отметив, что остальные проблемы можно решить через этот механизм.

То, что один человек стал "лицом" "Согласия", является "иллюстрацией тех проблем, которые существуют в партии", сказал он. "Считаю, что у нас есть много хороших людей, ярких лидеров, чьи взгляды и работу нужно больше показывать, потому что это было бы полезно не только для партии, но и всего общества", - сказал Урбанович.

По его словам, партии в настоящее время приходится платить за то, что ей долгие годы было выгодно развивать культ одного яркого и популярного лидера.

Возможность избрания председателем "Согласия" на предстоящем съезде партии Урбанович назвал невезением. В то же время он подчеркнул, что отказаться баллотироваться на должность руководителя не может, потому что "тоже виноват в том, что с нами произошло".

"В принципе, у меня есть только один козырь - ответственность за то, что произошло, что одновременно является и обязанностью попытаться сделать что-то, чтобы в партии произошла смена поколений", - сказал Урбанович.

"Я согласился, если буду работать на этой должности не более двух лет. Я не знаю, справлюсь ли, но не хочу тянуть дольше этого периода. Надеюсь, что они в течение этих двух лет сделают невозможной мой конкуренцию с ними. Я постараюсь добиться своей "политической смерти"", - сказал Урбанович.