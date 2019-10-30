Как лечиться будущим мамам в случае простуды

Свежий воздух помогает очищению организма

Обыденные простудные заболевания связаны, как правило, с дыханием. Они начинаются с носа - насморка. Врач подчеркивает, что нормальный цикл насморка - семь дней. В этот период нужно позволить организму справиться с болезнью самому - пить много воды, чая, принимать витамин С в естественной форме, поддерживать равномерную температуру тела, делать ингаляции, лимонную ванночку для ног.

Во время беременности полезны долгие прогулки на свежем воздухе. В случае простуды, если температура не повышена, также нужно выходить на улицу.

Во время насморка и так трудно получать кислород, поэтому прогулки на свежем воздухе даже очень желательны, чтобы организм мог очиститься.

Температура в комнате должна составлять от +20 до +24 °C, влажность воздуха - от 50 до 60%.

Если воздух слишком сухой, врач рекомендует приобрести специальный увлажнитель воздуха или положить на теплый радиатор влажное полотенце.

Увлажнитель воздуха пригодится и после того, как родится малыш, чтобы обеспечивать должное качество воздуха для его хорошего самочувствия.

Чтобы уменьшить дискомфорт от насморка, в течение дня можно немного помазать под носом маслом арники, а перед тем, как ложиться спать, - успокаивающим лавандовым маслом. Это натуральные, безвредные для беременных способы улучшить самочувствие и облегчить дыхание.

Повышенная температура - это защитная реакция организма

Организм распознает проникший в него вирус и включает все защитные системы - начинает разогревать себя, чтобы уничтожить конкретный вирус, или возбудителя болезни. Чаще ему это удается, но бывает и так, что мы своим вмешательством, чрезмерно сбивая температуру, нарушаем эту функцию. Как подчеркивает врач Гита Ганде,

наш организм очень мудрый - он распознает возбудителя болезни намного лучше, чем медикаменты, и знает, как реагировать наиболее адекватно.

Чтобы сбить температуру, рекомендуется пить много воды, а также морс из облепихи и черной смородины. Гита Ганге напоминает, что нельзя забывать о позитивных эмоциях, потому что позитивно мыслящие люди выздоравливают быстрее!

Чтобы не болеть, нам необходимы воздух, свет и солнце. Дышите полной грудью! Дышите в лесу, на берегу моря, рядом со своими любимыми!

Здорового и спокойного времени ожидания ребенка желает всем будущим мамочкам лектор семинара "Gaidību 4diena", семейный врач Veselības centrs 4 Гита Ганьге.

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