Видео: Грубая ошибка вратаря "Динамо", которая привела к голу

Вратарь рижского "Динамо" Александр Салак допустил грубую ошибку в матче против "Куньлуня" и "привёз" гол в собственные ворота.
Во вторник, 30 октября, рижское "Динамо" у себя дома принимало пекинский "Куньлунь Ред Стар". Матч завершился победой гостей со счётом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).
В середине третьего периода, когда счёт был 2:1 в пользу гостей, а "Динамо" играло в численном большинстве, Салак допустил ошибку, которая привела к заброшенной шайбе.
Отметим, что ранее появились слухи о том, что Салак недоволен условиями действующего контракта и может покинуть "Динамо".
32-летний чех подписал контракт с "Динамо" в начале октября. Всего Салак провёл за рижан пять матчей, три из которых закончились поражением.
Галерея: Динамо - Куньлунь