Ср, 30.10.2019
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Видео: Грубая ошибка вратаря "Динамо", которая привела к голу

Александр Салак

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Вратарь рижского "Динамо" Александр Салак допустил грубую ошибку в матче против "Куньлуня" и "привёз" гол в собственные ворота.

Во вторник, 30 октября, рижское "Динамо" у себя дома принимало пекинский "Куньлунь Ред Стар". Матч завершился победой гостей со счётом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).

В середине третьего периода, когда счёт был 2:1 в пользу гостей, а "Динамо" играло в численном большинстве, Салак допустил ошибку, которая привела к заброшенной шайбе.

Отметим, что ранее появились слухи о том, что Салак недоволен условиями действующего контракта и может покинуть "Динамо".

32-летний чех подписал контракт с "Динамо" в начале октября. Всего Салак провёл за рижан пять матчей, три из которых закончились поражением. 

Галерея: Динамо - Куньлунь

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