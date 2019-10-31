Чт, 31.10.2019
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Самое модное окрашивание сезона - "грибной блонд"
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ФОТО: скриншот instagram.com/hairbyshadi

Тренды в мире моды постоянно меняются, и это касается не только одежды, но и причесок, укладки и окрашивания волос. Эксперты рассказали о самом актуальном в этом сезоне варианте последнего.

Стилисты-парикмахеры представили писк сезона в окрашивании волос - это оттенок "грибной блонд" (mushroom blond).

Как рассказал стилист Павел Егоров, создать такой цвет можно, либо осветляя волосы и добавляя серый и бежевый тона, либо затемняя блонд для эффекта контрастного перелива. К слову,

это модное окрашивание за счет темных у корней волос надолго сохраняется, а потому нет необходимости каждый месяц посещать салон

- можно оставить корни отрастать естественным путем.

Цветовая гамма может включать и коричневые, и желтые, и даже фиолетовые оттенки. Что касается укладки, то, по мнению стилиста, наиболее удачно такой тип окрашивания смотрится на волнистых локонах.

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