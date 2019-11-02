В пожаре на ул. Бривибас пострадала мастерская художницы Мары Рикмане

В пожаре, который в ночь на субботу произошел на улице Бривибас в Риге и в ходе которого были эвакуированы 34 человека, пострадала мастерская художницы и графика Мары Рикмане - она была оборудована несколько лет назад на верхнем этаже дома.
"Один дальний угол моей мастерской сгорел, окна выбиты и все залито, и о деталях интересного случая, в том числе, что осталось из картин, я узнаю сегодня во второй половине дня, когда с помощью управляющего через полицейские заграждения смогу пройти туда и посмотреть".
Рикмане рассказала, что запланировала после презентации свой новой книги поэзии "Viens visā, viss vienā", которая состоится 4 ноября в помещениях Рижской центральной библиотеки, пригласить гостей в свою мастерскую, однако сейчас этот план пришлось отменить.
"Я решила пригласить людей перейти через улицу, чтобы познакомить со своим "альтер эго" - картинами и графиками, однако вторая часть плана отпадает, так как улице Бривибас 68 произошел пожар первой степени", - написала она.
Напомним, общая площадь возгорания составила 210 квадратных метров, в том числе на площади 150 квадратных метров горела лестница на всех этажах, на площади 10 квадратных метров - помещения на втором этаже, на площади 50 квадратных метров - крыша и чердак.
Галерея: Мастерская Мары Рикмане