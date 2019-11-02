В пожаре на ул. Бривибас пострадала мастерская художницы Мары Рикмане

"Один дальний угол моей мастерской сгорел, окна выбиты и все залито, и о деталях интересного случая, в том числе, что осталось из картин, я узнаю сегодня во второй половине дня, когда с помощью управляющего через полицейские заграждения смогу пройти туда и посмотреть".