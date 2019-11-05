Новый тренд в маникюре - "бутылочные" ногти
Мода постоянно меняется, в том числе и на маникюр. То в тренде были длинные ногти миндалевидной формы, то заостренные, то короткие с аккуратным френчем, то с матовым покрытием. Теперь же новый хит - так называемые "бутылочные" ногти, или seaglass nails.
Первой придумала делать полупрозрачный маникюр с матовым покрытием американка Джессика Вошик. Существует множество вариаций этого тренда - можно использовать различные цвета (правда, для имитации бутылочного стекла лучше всего подойдут голубой и зеленый), дизайн, блестки, стразы...
Но главное, по словам Вошик, - это матовое топовое покрытие, создающее эффект гладкой и несверкающей прозрачной поверхности.
Пользовательницы соцсетей активно обсуждают новый писк моды. Кому-то такие ногти напоминают разноцветные леденцы из детства, другие считают, что это "в стиле Кайли Дженнер", а третьи уверены, что подобный маникюр пришелся бы по вкусу сказочной героине Русалочке.
А вы что скажете? Смотрите фото!