Вт, 5.11.2019
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Левитс: система здравоохранения подобна пациенту со многими диагнозами одновременно

Эгил Левитс

ФОТО: Valsts prezidenta kanceleja

Система здравоохранения подобна пациенту со многими диагнозами одновременно, сказал президент Эгил Левитс после сегодняшней встречи с представителями правления Латвийской ассоциации молодых врачей и Латвийской ассоциации медсестер.

Сегодня в Рижском замке Левитс встретился с представителями этих организаций для обсуждения проблем отрасли здравоохранения. Президента ознакомили как с проблемами оплаты труда медиков в Латвии и практикой оплаты труда работников здравоохранения в других странах Балтии, так и с проблемой переработок резидентов и медсестер.

Президент отметил, что в интересах всего общества услышать молодых врачей и медсестер, которые пытаются повысить информированность общественности о конструктивном и системном подходе в отрасли здравоохранения, что в целом предполагает более высокий приоритет при формировании бюджета.

"От политиков эта ситуация с планируемой 7 ноября акцией требует увидеть то, что пустые обещания оскорбляют тех, кому они даны, и в долгосрочной перспективе принесут негативные последствия тем, кто их дал", - сказал президент.

Левитс заявил, что проблема сложная - выделение дополнительного финансирования в будущем требует четкой и справедливой системы оплаты труда для всех работников здравоохранения, а у общественности должна быть прозрачная, доступная и ясная информация о ней.

Президент также подчеркнул, что предоставление финансирования должно быть тесно связано с вопросом современного управления в здравоохранении и готовностью руководства больниц к более современному управлению, большей прозрачности в использовании средств и справедливым коллегиальным отношениям, сообщили агентству ЛЕТА канцелярии президента.

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