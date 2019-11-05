Левитс: система здравоохранения подобна пациенту со многими диагнозами одновременно

Сегодня в Рижском замке Левитс встретился с представителями этих организаций для обсуждения проблем отрасли здравоохранения. Президента ознакомили как с проблемами оплаты труда медиков в Латвии и практикой оплаты труда работников здравоохранения в других странах Балтии, так и с проблемой переработок резидентов и медсестер.

Президент отметил, что в интересах всего общества услышать молодых врачей и медсестер, которые пытаются повысить информированность общественности о конструктивном и системном подходе в отрасли здравоохранения, что в целом предполагает более высокий приоритет при формировании бюджета.

"От политиков эта ситуация с планируемой 7 ноября акцией требует увидеть то, что пустые обещания оскорбляют тех, кому они даны, и в долгосрочной перспективе принесут негативные последствия тем, кто их дал", - сказал президент.

Левитс заявил, что проблема сложная - выделение дополнительного финансирования в будущем требует четкой и справедливой системы оплаты труда для всех работников здравоохранения, а у общественности должна быть прозрачная, доступная и ясная информация о ней.