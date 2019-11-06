Катрин Денев экстренно доставлена в больницу в тяжелом состоянии

СМИ не сообщили точный диагноз, но известно, что звезда кино заболела внезапно. Врачи сейчас делают все, чтобы улучшить ее состояние.

Напомним, что 22 октября Катрин Денев исполнилось 76 лет. Она все еще активно снимается в кино. Последней ее работой были съемки в картине "При жизни".