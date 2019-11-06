Катрин Денев экстренно доставлена в больницу в тяжелом состоянии

Французская актриса Катрин Денев была экстренно госпитализирована в одну из больниц Парижа. Об этом пишет французское издание Le Parisien.
СМИ не сообщили точный диагноз, но известно, что звезда кино заболела внезапно. Врачи сейчас делают все, чтобы улучшить ее состояние.
Напомним, что 22 октября Катрин Денев исполнилось 76 лет. Она все еще активно снимается в кино. Последней ее работой были съемки в картине "При жизни".
За плечами легендарной Катрин Денев более 80 картин. Самые известные из них: "Шербурские зонтики", "Отвращение", "Дневная красавица", "Последнее метро", "Танцующая в темноте", "Отчаянная домохозяйка", "Я и Ты".
Кроме актерских талантов поклонники всегда отмечали невероятную красоту и стиль француженки. Актриса неоднократно возглавляла топы самых привлекательных звезд.