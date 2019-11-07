Чт, 7.11.2019
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Известна причина госпитализации Катрин Денев

Катрин Денев

ФОТО: AFP / Scanpix

Французская актриса Катрин Денев (Catherine Deneuve) перенесла легкий инсульт. Об этом сообщается в заявлении ее агента для издания AFP. Сообщается, что актриса может двигаться, ее состояние стабильно, но теперь ей потребуется время для восстановления.

Напомним, 6 ноября французская актриса была экстренно госпитализирована в одну из больниц Парижа.

Кроме того, 22 октября Катрин Денев исполнилось 76 лет. Она все еще активно продолжает сниматься в кино. Последней ее работой были съемки в картине "При жизни". 

За плечами легендарной Катрин Денев более 80 картин. Самые известные из них: "Шербурские зонтики", "Отвращение", "Дневная красавица", "Последнее метро", "Танцующая в темноте", "Отчаянная домохозяйка", "Я и Ты". 

Кроме актерских талантов поклонники всегда отмечали невероятную красоту и стиль француженки. Актриса неоднократно возглавляла топы самых привлекательных звезд. 

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