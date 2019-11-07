Известна причина госпитализации Катрин Денев

Французская актриса Катрин Денев (Catherine Deneuve) перенесла легкий инсульт. Об этом сообщается в заявлении ее агента для издания AFP. Сообщается, что актриса может двигаться, ее состояние стабильно, но теперь ей потребуется время для восстановления.
Напомним, 6 ноября французская актриса была экстренно госпитализирована в одну из больниц Парижа.
Кроме того, 22 октября Катрин Денев исполнилось 76 лет. Она все еще активно продолжает сниматься в кино. Последней ее работой были съемки в картине "При жизни".
За плечами легендарной Катрин Денев более 80 картин. Самые известные из них: "Шербурские зонтики", "Отвращение", "Дневная красавица", "Последнее метро", "Танцующая в темноте", "Отчаянная домохозяйка", "Я и Ты".
Кроме актерских талантов поклонники всегда отмечали невероятную красоту и стиль француженки. Актриса неоднократно возглавляла топы самых привлекательных звезд.