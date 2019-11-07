Спикер Сейма извинилась перед медиками. Но полное финансирование не обещает

Об этом спикер сообщила после встречи с представителями организаций медиков, которые собрались у Сейма на пикет.

Мурниеце отметила, что голосование происходило в то время, когда прогнозы прироста валового внутреннего продукта (ВВП) были более оптимистичными.

Председатель Сейма подчеркнула, что вопрос об увеличении финансирования медицины остается приоритетом парламента и правительства, и делается все возможное, чтобы перераспределить в пользу здравоохранения средства из других отраслей.

После встречи с медиками от политиков не прозвучало информации о том, что для финансирования здравоохранения будут найдены дополнительные средства к предусмотренным 60 млн евро.