Чт, 7.11.2019
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Спикер Сейма извинилась перед медиками. Но полное финансирование не обещает

Инара Мурниеце во время протеста

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Председатель Сейма Инара Мурниеце от своего имени и имени всего парламента извинилась перед медиками за непродуманное голосование Сейма по закону о финансировании здравоохранения, в котором предусмотрены темпы роста зарплат медиков, не соответствующие возможностям экономики.

Об этом спикер сообщила после встречи с представителями организаций медиков, которые собрались у Сейма на пикет.

Мурниеце отметила, что голосование происходило в то время, когда прогнозы прироста валового внутреннего продукта (ВВП) были более оптимистичными.

Председатель Сейма подчеркнула, что вопрос об увеличении финансирования медицины остается приоритетом парламента и правительства, и делается все возможное, чтобы перераспределить в пользу здравоохранения средства из других отраслей.

После встречи с медиками от политиков не прозвучало информации о том, что для финансирования здравоохранения будут найдены дополнительные средства к предусмотренным 60 млн евро.

Галерея: акция протеста "Один день без врача"

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