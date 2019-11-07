"Приспусти флаг, зажги свечу!": медицинские работники продолжат акции протеста

Акцию проведут ЛОВ, ЛАМВ, Латвийская ассоциация медсестер и Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ).

Руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис подтвердил журналистам, что на встрече политиков и медиков в Сейме не удалось достичь договоренности о повышении зарплат медиков в предусмотренном законом объеме.

Керис поблагодарил председателя Сейма Инару Мурниеце за переговоры, но добавил, что ей не нужно было извиняться за конкретные цифры увеличения зарплат медиков, предусмотренные в законе.

Галерея: Акция протеста "Один день без врача"

На вопрос, возможно ли еще найти деньги дополнительно к уже предусмотренным 60 млн евро на повышение зарплат медиков, Мурниеце ответила, что правительство продолжает работать над этим вопросом.

Как сообщалось, в четверг, 7 ноября, у Сейма прошла многотысячная акция протеста медиков, которые протестовали против недостаточного финансирования здравоохранения.