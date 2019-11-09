"Для папы было важно все начатое довести до конца": дети Кибилдса выпустили посмертную серию Adreses

"Для папы было очень важно все начатое довести до конца. Когда я связался с режиссером передачи Adreses Угисом Олте, я понял, что у отца были тексты и голоса, которые ему было необходимо наговорить до ухода. Чтобы помочь ему закончить последнюю серию, голоса наговорил я", - в начале передачи рассказывает Густавс.

В начале серии дети Мартиньша Кибилдса идут по улице Стрелниеку, проходя дом под номером 19 - именно тут они жили со своим отцом.

"В тандеме. На месте - Он, в студии - Я. Сказал, что надо было сказать до конца, то есть поставили точку для Adreses. Исследуем и оцениваем. Сравниваем и думаем. Продолжаем строить такой мир, о котором мечтал мой отец", - написал Густавс в социальных сетях.

В последней серии передачи есть и сам Мартиньщ Кибилдс - съемки прошли совсем незадолго до его смерти.

Как сообщалось, сердце Мартиньша Кибилдса остановилось во время семейного путешествия в Нидерланды в субботу, 26 октября. Результат вскрытия был краток и неумолим: "Острая ишемическая болезнь сердца".

Кибилдс на Латвийском телевидении вел такие передачи, как Atslēgas, Kultūrdeva, Adreses, а ранее и Gribi būt miljonārs? Также он был председателем Латвийского союза архитекторов.