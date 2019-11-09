Бархат, элегантные костюмы и кружева: оцените стиль гостей премьеры Dvēseļu putenis

На премьере побывали создатели и актеры фильма, 3000 зрителей, а также президент Латвии Эгилс Левитс с супругой, экс-президенты Латвии Раймондс Вейонис и Гунтис Улманис, и другие высокопоставленные и известные в обществе лица.