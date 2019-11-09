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Бархат, элегантные костюмы и кружева: оцените стиль гостей премьеры Dvēseļu putenis

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Впервые во всех 14 кинозалах кинотеатра Kino Citadele вечером 8 ноября прошла премьера исторической военной драмы Dvēseļu putenis, снятой режиссером Дзинтаром Дрейбергсом по мотивам романа латышского стрелка Александра Гринса. Конечно, в честь такой важной премьеры гости принарядились. Оцените наряды почитателей латышского кино!

На премьере побывали создатели и актеры фильма, 3000 зрителей, а также президент Латвии Эгилс Левитс с супругой, экс-президенты Латвии Раймондс Вейонис и Гунтис Улманис, и другие высокопоставленные и известные в обществе лица.

Также среди гостей можно было встретить почитаемых латышских кинорежиссеров Яниса Стрейчса, поэтессу Мару Залите, музыкантов Мариса Михельсонса, Рейниса Сеянса и других. 

Любители кино, предприниматели, деятели культуры, спортсмены, музыканты – такое ощущение, что на премьере были все! 

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Галерея: Торжественная премьера Dvēseļu putenis

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