Футбол с Владимиром Ивановым: Футбольный праздник "Вирслиги" подошел к концу. Занавес!

Это на самом деле было достойное завершение богатого на события сезона. Матчи заключительного, 36-го тура чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги, все четыре игры, что называется, получились на славу. Правда, на выходе, если говорить о битве за еврокубки, ничего не поменялось. Даже по ходу игр в режиме "онлайн" ни одна из команд (с третьего по пятое места) не сдвинулась с места: вслед за "Ригой" и РФШ (66 и 59 очков соответственно), в итоговой турнирной таблице расположились "Вентспилс" (47), "Валмиера" (46) и "Спартак" (44).
Матчи в Риге, Вентспилсе, Даугавпилсе и Валмиере начинались в одно и то же время - в 14 часов, в чем был свой резон. Это, на самом деле, обычная практика в Европе, так как на финише все ведь и решается. В данном случае это и "Вентспилс", который хоть и гарантировал себе участие в еврокубках на следующий сезон, не мог чувствовать себя в безопасности из-за дерзкой "Валмиеры". Действительно, третье место "желто-синих" реально было под угрозой. Та же "Валмиера" вместе со "Спартаком" все еще претендовала на четвертое место, а значит и на путевку в еврокубки. То есть интрига была налицо.
Вроде как ситуация вырисовывалась крайне запутанной, но в конце концов все остались при своих: "Вентспилс" хоть и уступил в курземском дерби "Лиепае" - 0:1, но все равно финишировал третьим, а все потому, что "Валмиера" дома не смогла сломить сопротивление "Метты" (3:3).
⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @vgvia_futbols - @FSMETTA (3:3).— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 9, 2019
⚽️ VAL: Ēriks Punculs (14'), (20'), Mārics Ērglis (24)', Lazarevs (49') s.v.
⚽️ MET: Matīss Zēģele (38'), Ričards Žaldovskis (45')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/g05SrCt1Je
Казалось бы - это шанс для "Спартака", но юрмалчане, кажется, в этот день были больше озабочены красивыми проводами из большого футбола своего генерального директора Эдгара Гаурача, который на стадионе "Сконто" сумел на прощанье хлопнуть дверью, забив мяч, а не тем, что на горизонте маячила Лига Европы. Правда, даже гол Гаурача гостям не помог - поражение от немотивированной "Риги" со счетом 1:4. Так что "Спартак" остается на пятом месте и впервые за долгое время остается без еврокубков.
⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @RigaFC_Official - @fkspartaks (4:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 9, 2019
⚽️ RIG: Roman Debelko (18'), Antonijs Cernomordijs (55'), Olegs Laizans (74'), Ivans Lukjanovs (76')
⚽️ SPA: Edgars Gauračs (82')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/ROS1WqBtna
А вот "Валмиера" - главный бенефициар на этом празднике жизни. Команда под руководством Тамаза Пертии впервые в истории добилась такого успеха и теперь ее ждет та самая Лига Европы. Ну не фантастика ли?
Впрочем, нельзя утверждать, что в таблице ну ничего не поменялось - на шестое место в последний момент взлетела "Лиепая", которая благодаря успеху в том самом дерби отодвинула на седьмую строчку "Елгаву" (39 очков против 38-ми). Тем временем, команда Олега Кубарева потеряла очки в Даугавпилсе, сыграв там вничью 2:2. И еще - в четырех матчах было забито 16 мячей, то есть до рекорда сезона в "Вирслиге" не хватило самой малости (17 голов).
Самые яркие сюжеты 36-го тура? Во-первых, матч в Валмиере, сценарий которого трудно было спрогнозировать.
Судите сами - уже к 24-й минуте на табло Олимпийского центра "Видземе" горел счет 3:0 в пользу хозяев поля. Причем дубль был на счету кандидата в сборную Латвии Эрика Пунцулса. Казалось - дело сделано, и не важно, что там происходит в параллельных матчах в Вентспилсе или Риге. Но не тут то было - еще до перерыва аутсайдер первенства "Метта" два гола отыграла, а уже на 50-й Кристс Гулбис восстановил статус-кво. Матч так и завершился боевой ничьей - 3:3. Этот результат вполне устроил "Валмиеру", так как "Рига" не пожалела гостей из Слоки. А что там случилось?
В принципе - ничего удивительного, так как "Рига" сумела обыграть "курортников" в четвертый раз в сезоне. И это во-вторых. Причем общий счет впечатляет - 18:4. "Виновник торжества" Эдгар Гаурач появился на поле на 70-й минуте, когда все было уже ясно - рижане вели 2:0 и не было никаких намеков на сенсацию. Более того, вскоре счет вырос до 4:0 и только тогда Гаурач смог провести гол престижа на 82-й минуте (гол получился трудовым и безо всякой постановки). Символично, ничего не скажешь.
В третьих, в Даугавпилсе не все так было мирно. Достаточно сказать, что в первом тайме игроки обеих команд "сообразили" два автогола, что, согласитесь, встречается не часто. Вплоть до 90-й минуты "Даугавпилс" был впереди, пока точку в матче не поставил Ингус Гринбергс - 2:2, благодаря которому "Елгава" и ушла от поражения. Между прочим, и в этом матче не обошлось без трогательного момента - свою профессиональную карьеру завершил долголетний лидер даугавпилсской команды Юрий Соколов. Так что и здесь легенды вешали бутсы на гвоздь...
⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @BFC_Daugavpils - @fkjelgava (2:2) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 9, 2019
⚽️ BFC: Renārs Rode (43') (OG), Nnamdi Chinonso Offor (48')
⚽️ JEL: Daniels Balodis (37') (OG), Ingus Grinbergs (90')#Virsliga2019 #OptibetVirslig pic.twitter.com/n0fYXdFvaR
Наконец, в-четвертых, курземское дерби это курземское дерби: встреча непримиримых соперников и на этот раз получилась очень упорной, в которой все решил один гол. Больше повезло лиепайчанам - 1:0 в пользу гостей. Но в том-то и дело, что как для "Вентспилса", так и для "Лиепаи", которая, вслед за РФШ и "Валмиерой", также уже определилась с тренером на будущий сезон (контракт подписан с Дмитрием Калининым), 2019-й год можно считать неудачным. Не на такой результат рассчитывали на берегу Балтийского моря весной.
⏯️ VIDEO: Noskaties @LiepajaFK vārtu guvumu spēlē pret @fkventspils_ !— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 9, 2019
⚽️ LIE: Raivis Jurkovskis (64')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/urJFp54c5O
Ну а что касается списка бомбардиров "Вирслиги", то как и с чемпионским титулом, тут постоянство налицо: с 15 забитыми мячами вне конкуренции вновь оказался сербский нападающий Дарко Лемаич, успевший по ходу сезона сменить "Ригу" на РФШ. Заслужил - спору нет.
Хотя 15 голов в таком турнире - это точно не гроссмейстерский показатель. Его ближайший преследователь хорват Неманья Белакович из "Спартака" остановился на цифре 11. И вообще - в топ-7 списка бомбардиров сплошь иностранцы. В десятку сильнейших снайперов из наших прорвался разве что лидер "Лиепаи" Янис Икауниекс (семь голов). А в топ-20 латвийских игроков всего четыре, что давно уже никого не шокирует.