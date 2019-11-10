Футбол с Владимиром Ивановым: Футбольный праздник "Вирслиги" подошел к концу. Занавес!

Матчи в Риге, Вентспилсе, Даугавпилсе и Валмиере начинались в одно и то же время - в 14 часов, в чем был свой резон. Это, на самом деле, обычная практика в Европе, так как на финише все ведь и решается. В данном случае это и "Вентспилс", который хоть и гарантировал себе участие в еврокубках на следующий сезон, не мог чувствовать себя в безопасности из-за дерзкой "Валмиеры". Действительно, третье место "желто-синих" реально было под угрозой. Та же "Валмиера" вместе со "Спартаком" все еще претендовала на четвертое место, а значит и на путевку в еврокубки. То есть интрига была налицо.

Вроде как ситуация вырисовывалась крайне запутанной, но в конце концов все остались при своих: "Вентспилс" хоть и уступил в курземском дерби "Лиепае" - 0:1, но все равно финишировал третьим, а все потому, что "Валмиера" дома не смогла сломить сопротивление "Метты" (3:3).

Казалось бы - это шанс для "Спартака", но юрмалчане, кажется, в этот день были больше озабочены красивыми проводами из большого футбола своего генерального директора Эдгара Гаурача, который на стадионе "Сконто" сумел на прощанье хлопнуть дверью, забив мяч, а не тем, что на горизонте маячила Лига Европы. Правда, даже гол Гаурача гостям не помог - поражение от немотивированной "Риги" со счетом 1:4. Так что "Спартак" остается на пятом месте и впервые за долгое время остается без еврокубков.

⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @RigaFC_Official - @fkspartaks (4:1) vārtu guvumus!

⚽️ RIG: Roman Debelko (18'), Antonijs Cernomordijs (55'), Olegs Laizans (74'), Ivans Lukjanovs (76')

⚽️ SPA: Edgars Gauračs (82')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/ROS1WqBtna — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 9, 2019

А вот "Валмиера" - главный бенефициар на этом празднике жизни. Команда под руководством Тамаза Пертии впервые в истории добилась такого успеха и теперь ее ждет та самая Лига Европы. Ну не фантастика ли?

Впрочем, нельзя утверждать, что в таблице ну ничего не поменялось - на шестое место в последний момент взлетела "Лиепая", которая благодаря успеху в том самом дерби отодвинула на седьмую строчку "Елгаву" (39 очков против 38-ми). Тем временем, команда Олега Кубарева потеряла очки в Даугавпилсе, сыграв там вничью 2:2. И еще - в четырех матчах было забито 16 мячей, то есть до рекорда сезона в "Вирслиге" не хватило самой малости (17 голов).

Самые яркие сюжеты 36-го тура? Во-первых, матч в Валмиере, сценарий которого трудно было спрогнозировать.