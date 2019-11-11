Паралегкоатлетка Дадзите на чемпионате мира завоевала золото в метании копья

Латвийская паралегкоатлетка Диана Дадзите в понедельник на чемпионате мира в Дубае завоевала золото в метании копья в медицинской группе F55.
Во время своей самой успешной попытки Дадзите метнула копье на 25,54 метра, одержав убедительную победу. Обладательница второго места Хашимиех Мотагиана Моави из Ирана метнула копье на 22,67 метра.
В свою очередь Дмитрий Силов, выступающий в медицинской группе F38, занял седьмое место в толкании ядра, побив свой личный рекорд. Его лучший результат составил 12,38 метра.
Как сообщалось, Айгар Апинис в четверг на параолимпийском чемпионате мира в Дубае одержал победу в метании диска в группе F52. Он метнул диск на 21,05 метра, обойдя своего ближайшего соперника на 47 сантиметров.
Тем временем Силов в субботу занял шестое место по метанию копья в медицинской группе F38.
Чемпионат мира по паралегкоатлетике проходит в Дубае с 7 по 15 ноября. Латвию на чемпионате представляют пять спортсменов: метание диска (класс F52) - Айгар Апинис, метание копья и метание диска (класс F55) - Диана Дадзите,
метание копья и толкание ядра (класс F38) - Дмитрий Силов, метание булавы (класс F32) - Байба Рорбаха, толкание ядра (класс F33) - Янис Юхневич.