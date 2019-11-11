Паралегкоатлетка Дадзите на чемпионате мира завоевала золото в метании копья

Во время своей самой успешной попытки Дадзите метнула копье на 25,54 метра, одержав убедительную победу. Обладательница второго места Хашимиех Мотагиана Моави из Ирана метнула копье на 22,67 метра.

В свою очередь Дмитрий Силов, выступающий в медицинской группе F38, занял седьмое место в толкании ядра, побив свой личный рекорд. Его лучший результат составил 12,38 метра.

Как сообщалось, Айгар Апинис в четверг на параолимпийском чемпионате мира в Дубае одержал победу в метании диска в группе F52. Он метнул диск на 21,05 метра, обойдя своего ближайшего соперника на 47 сантиметров.

Тем временем Силов в субботу занял шестое место по метанию копья в медицинской группе F38.

Чемпионат мира по паралегкоатлетике проходит в Дубае с 7 по 15 ноября. Латвию на чемпионате представляют пять спортсменов: метание диска (класс F52) - Айгар Апинис, метание копья и метание диска (класс F55) - Диана Дадзите,