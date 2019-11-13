"Это два маленьких монстра!": В США пройдёт бой 12-летних девочек

Турнир под названием Conquest of the Cage должен состоятся 15 ноября, а в октагоне встретятся Дарина Глассбёрн и Лола Пападатос.

Организатором поединка станет Рик Литтл - известный тренер UFC, который работал с Майклом Кьезой и Джулианной Пенья. По словам Литтла, этот поединок многим может показаться противоречивым, но сам он не видит в этом ничего плохого.

"Если б вы видели, как эти два маленьких монстра тренируются, вы бы поняли, что им нужно соревноваться. Лола Пападатос прибудет из Бельгии, чтобы сразиться с Дариной Глассбёрн из Вашингтона", - слова Литтла передаёт "Чемпионат".