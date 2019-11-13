"Это два маленьких монстра!": В США пройдёт бой 12-летних девочек

В американском городе Спокан (штат Вашингтон) пройдёт турнир по смешанным единоборствам (ММА), в котором примут участие 12-летние девочки.
Турнир под названием Conquest of the Cage должен состоятся 15 ноября, а в октагоне встретятся Дарина Глассбёрн и Лола Пападатос.
Организатором поединка станет Рик Литтл - известный тренер UFC, который работал с Майклом Кьезой и Джулианной Пенья. По словам Литтла, этот поединок многим может показаться противоречивым, но сам он не видит в этом ничего плохого.
"Если б вы видели, как эти два маленьких монстра тренируются, вы бы поняли, что им нужно соревноваться. Лола Пападатос прибудет из Бельгии, чтобы сразиться с Дариной Глассбёрн из Вашингтона", - слова Литтла передаёт "Чемпионат".
Отмечается, что бой девочек пройдет по любительским правилам MMA, где будут запрещены удары локтями и коленями в голову. Кроме того, удары по голове соперника, который оказался в нокдауне, также будут запрещены. Организатор боёв также отметил, что родители обеих девочек дали свое согласие на поединок.