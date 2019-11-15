Астрологи назвали Знаки Зодиака, которых невозможно обмануть

Рак

Раки умеют виртуозно врать, поэтому они прекрасно понимают, когда им говорят неправду. Представители этого знака Зодиака всегда знают что хотят и очень уверенно идут к своей цели. За свою жизнь они приобретают массу навыков и умеют разгадывать людей еще с детства. Они догадываются, что человек хочет соврать, еще даже тогда, когда он не начал говорить.

Астрологи считают, что Раки - это самый хитрый знак Зодиака. Поэтому Раки всегда опережают своих врагов и недоброжелателей.

Дева

Девы прекрасно понимают, что чувствует их собеседник. Этот знак Зодиака обмануть очень сложно, ведь у них шикарно развита интуиция. Если вы уже однажды соврали Деве, то второй раз у вас это не получится. Астрологи уверяют, что Девы никогда не забывают предательство, ложь, обиды.

Скорпион

У Скорпионов развито мощное шестое чувство. Это их главное оружие в борьбе против лжецов. Эксперты говорят, что представители этого знака умны и прозорливы. Они прекрасно помнят информацию и могут сопоставлять факты. Скорпионы умеют анализировать и делать выводы - это помогает выводить лжецов на чистую воду.

Скорпионы всегда желают узнать правду. Поэтому они будут стараться психологически воздействовать на своего собеседника, что докопаться до истины.

Козерог

Козероги умеют обратить внимание на мелочи, сделать выводы и понять, кто врет, а кто говорит им правду. Они столь внимательны, что их практически нельзя обмануть. Представители этого знака Зодиака проверят все факты и никогда не упустят ничего из виду. Они понимают, когда им кто-то солгал или опустил часть фактов.