"Динамо" дома уступило своему прямому конкуренту - ХК "Сочи"

В воскресенье, 17 ноября, рижское "Динамо" у себя дома уступило своему прямому конкуренту ХК "Сочи" со счётом 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).
В начале матча небольшим преимуществом владели гости, но первыми счёт открыли рижане - на 6-й минуте после передачи Александра Протаповича шайбу без обработки послал в ворота Увис Балинскис.
Во втором периоде хоккеисты "Сочи" продолжали доминировать в "Арене Рига", но до перерыва гостям так и не удалось отыграться.
Гости сравняли счёт в середине третьего периода после броска Юрия Александрова, который поразил ворота Александра Салака с острого угла. За 7 минут до конца основного времени швед Мальте Стрёмвалль вывел "Сочи" вперёд и принёс своей команде победу.
После сегодняшнего матча "Динамо" с 22 очками расположилось на предпоследнем, 11-м месте, в Восточной конференции. "Сочи" имеет в своём активе 25 очков и занимает 9-е место.
Впереди у "Динамо" ещё один домашний матч против московского "Динамо", а затем команду ожидает три выездных поединка.