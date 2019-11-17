Вс, 17.11.2019
Мода, она как делится? Сначала - это ужасно, потом - шокирует, через время - вроде ничего, затем - носят все, и вот - старомодное. Я, конечно, в первый отряд не попаду - нет таких возможностей. Но во второй-третий хочется. Лена, очень яркая жительница Юрмалы

"Динамо" дома уступило своему прямому конкуренту - ХК "Сочи"

Рижское "Динамо"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

В воскресенье, 17 ноября, рижское "Динамо" у себя дома уступило своему прямому конкуренту ХК "Сочи" со счётом 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

В начале матча небольшим преимуществом владели гости, но первыми счёт открыли рижане - на 6-й минуте после передачи Александра Протаповича шайбу без обработки послал в ворота Увис Балинскис.

Во втором периоде хоккеисты "Сочи" продолжали доминировать в "Арене Рига", но до перерыва гостям так и не удалось отыграться.

Гости сравняли счёт в середине третьего периода после броска Юрия Александрова, который поразил ворота Александра Салака с острого угла. За 7 минут до конца основного времени швед Мальте Стрёмвалль вывел "Сочи" вперёд и принёс своей команде победу.

После сегодняшнего матча "Динамо" с 22 очками расположилось на предпоследнем, 11-м месте, в Восточной конференции. "Сочи" имеет в своём активе 25 очков и занимает 9-е место.

Впереди у "Динамо" ещё один домашний матч против московского "Динамо", а затем команду ожидает три выездных поединка.

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