"Динамо" дома уступило своему прямому конкуренту - ХК "Сочи"

В начале матча небольшим преимуществом владели гости, но первыми счёт открыли рижане - на 6-й минуте после передачи Александра Протаповича шайбу без обработки послал в ворота Увис Балинскис.

Во втором периоде хоккеисты "Сочи" продолжали доминировать в "Арене Рига", но до перерыва гостям так и не удалось отыграться.

Гости сравняли счёт в середине третьего периода после броска Юрия Александрова, который поразил ворота Александра Салака с острого угла. За 7 минут до конца основного времени швед Мальте Стрёмвалль вывел "Сочи" вперёд и принёс своей команде победу.

После сегодняшнего матча "Динамо" с 22 очками расположилось на предпоследнем, 11-м месте, в Восточной конференции. "Сочи" имеет в своём активе 25 очков и занимает 9-е место.