Самые одинокие женщины по знаку Зодиака

Любовь делает людей светлыми и счастливыми, но женщины, рожденные под определенными созвездиями, могут испытывать в этом плане сложности. Кто же это, и почему у них возникают проблемы в отношениях?

Телец

Тельцы абсолютно не боятся уединения, потому что прекрасно понимают, насколько они привлекательны, красивы и обаятельны. Причина их частого одиночества заключается в характере, ведь вытерпеть их под силу только самому стойкому мужчине.

Тельцы любят проверять своих новоиспеченных спутников на прочность, но далеко не все выдерживают такую проверку и вообще подобный подход к отношениям.

У этих дам много ухажеров, которые готовы выстроиться в очередь, лишь бы попытать счастья, поэтому женщины-Тельцы не переживают, что им не с кем будет разделить вечер. Проблема лишьв том, что они хотят долгосрочных отношений, но не могут противостоять своему характеру.

Лев

Львицы зачастую одиноки, потому что мужчинам они кажутся недоступными. В отличие, к примеру, от тех же Тельцов, женщинам-Львам очень сложно смириться с проблемой одиночества.

Эти дамы по-настоящему расцветают только в отношениях, потому что им нужно ощущать поддержку любимого человека. Их поведение лишь кажется таким отталкивающим.

На самом деле Львы просто очень не любят торопить события. Иногда они нарушают это правило, но до первой неудачи, после которой на всю жизнь запоминают, что конфетно-букетный период должен быть продолжительным.

Дева

Девы одиноки по абсолютно понятной для них причине - они сами выбирают себе мужчин. Эти дамы не ждут каких-то "подкатов" со стороны коллег, знакомых или случайных прохожих.

Представительницы данного знака Зодиака предпочитают самостоятельно принимать решения, но при этом долго не могут найти идеального кандидата.

Завладеть сердцем Девы невероятно сложно, если вы ей не нравитесь. Это позволяет им снизить вероятность разочарований в отношениях до нуля. Что не удивительно, ведь Девы являются одними из самых самым мудрых представителей зодиакального круга.

Козерог

Еще одни представительницы стихии Земли в данном списке - Козероги. Эти дамы часто живут в одиночестве, потому что они очень скрытные и не раскрывают душу кому попало. Такова их сущность, и таков характер, так что с ними мужчинам тоже нужно иметь огромное терпение.

Далеко не всем представителям сильного пола удается влюбиться в женщину-Козерога настолько сильно, чтобы терпеть эти игры, но таковые все же находятся.

И в качестве бонуса они получают искреннюю и очень сильную любовь со стороны прекрасных и исключительно верных представительниц этого знака.