Вс, 24.11.2019
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  • Награду "Ночь лицедеев" получил режиссер Элмар Сеньков за спектакль "Вей, ветерок!"

Награду "Ночь лицедеев" получил режиссер Элмар Сеньков за спектакль "Вей, ветерок!"

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Гран-при ежегодной театральной награды "Ночь лицедеев" получил в этом году спектакль режиссера Элмара Сенькова "Вей, ветерок!" в Латвийском национальном театре, а сам Сеньков награжден титулом "Режиссер года", сообщил представитель Латвийского союза театральных деятелей Ричард Воробьев. 

Награду за пожизненный вклад в театральное искусство получили режиссер Валмиерского драмтеатра Рихард Рудакс и актер Лиепайского театра Янис Дрейблатс

Лучшим спектаклем малой формы признан спектакль режиссера Виестура Розиньша "Крикуны" в Даугавпилсском театре. 

Титул лучшей актрисы года присужден актрисе театра "Дайлес" Илзе Кюзуле-Скрастине, лучшей актрисы года второго плана - Лолите Цауке из Латвийского национального театра. 

Лучшим актером года признан актер Рижского Нового театра Вилис Даудзиньш, лучшим сценографом - Моника Пормале за сценографию спектакля "Вей, ветерок!".

Галерея: Гран-при ежегодной театральной награды "Ночь лицедеев"

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