Награду "Ночь лицедеев" получил режиссер Элмар Сеньков за спектакль "Вей, ветерок!"

Гран-при ежегодной театральной награды "Ночь лицедеев" получил в этом году спектакль режиссера Элмара Сенькова "Вей, ветерок!" в Латвийском национальном театре, а сам Сеньков награжден титулом "Режиссер года", сообщил представитель Латвийского союза театральных деятелей Ричард Воробьев.
Награду за пожизненный вклад в театральное искусство получили режиссер Валмиерского драмтеатра Рихард Рудакс и актер Лиепайского театра Янис Дрейблатс.
Лучшим спектаклем малой формы признан спектакль режиссера Виестура Розиньша "Крикуны" в Даугавпилсском театре.
Титул лучшей актрисы года присужден актрисе театра "Дайлес" Илзе Кюзуле-Скрастине, лучшей актрисы года второго плана - Лолите Цауке из Латвийского национального театра.
Лучшим актером года признан актер Рижского Нового театра Вилис Даудзиньш, лучшим сценографом - Моника Пормале за сценографию спектакля "Вей, ветерок!".
Галерея: Гран-при ежегодной театральной награды "Ночь лицедеев"