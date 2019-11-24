Награду "Ночь лицедеев" получил режиссер Элмар Сеньков за спектакль "Вей, ветерок!"

Гран-при ежегодной театральной награды "Ночь лицедеев" получил в этом году спектакль режиссера Элмара Сенькова "Вей, ветерок!" в Латвийском национальном театре, а сам Сеньков награжден титулом "Режиссер года", сообщил представитель Латвийского союза театральных деятелей Ричард Воробьев.