Чт, 28.11.2019
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Фото: Катерина Шпица показала, как провела время в Риге

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

26 ноября в Рижском Доме конгрессов латвийская публика имела возможность насладиться спектаклем "Ромео и Джульетта" с одной из самых востребованных сегодня в России актрис - Катериной Шпицей - в главной роли.

Как сообщила звезда в своем Instagram, в столицу Латвии она прибыла из Таллинна, где постановка была показана днем раньше.

Позднее, уже после спектакля в Риге, в сторис актриса поделилась с подписчиками фотографиями мест, которые ей удалось посетить в нашем городе, кадрами просто красивых видов, а также снимком с репетиции.

Смотрите!

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

ФОТО: скриншот instagram.com/katerinashpitsa

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