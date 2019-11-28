Фото: Катерина Шпица показала, как провела время в Риге

Как сообщила звезда в своем Instagram, в столицу Латвии она прибыла из Таллинна, где постановка была показана днем раньше.

Позднее, уже после спектакля в Риге, в сторис актриса поделилась с подписчиками фотографиями мест, которые ей удалось посетить в нашем городе, кадрами просто красивых видов, а также снимком с репетиции.