Пт, 29.11.2019
Когда выигрываешь такой конкурс, ты становишься его лицом. Весь год о тебе пишут и приглашают на различные мероприятия. Ты - лицо, на которое смотрят все остальные. Ты - пример. Ольга Андре, трижды королева красоты

Ресторан Ольги Бузовой оштрафован за торговлю алкоголем

Ольга Бузова

ФОТО: скриншот видео

Ресторан телезвезды Ольги Бузовой BUZfood был оштрафован за торговлю алкоголя без лицензии. Об этом сообщает StarHit.ru.

33-летняя Ольга Бузова является владелицей компании "Бузова Рест Компани", которая работает над развитием сети ресторанов BUZfood.

Сегодня издание StarHit.ru сообщило, что Департамент торговли и услуг подал иск к компании певицы в Арбитражный суд. СМИ отмечают, что причина в якобы нелегальной продаже в заведении алкогольной продукции.

Бузовой предъявлен штраф в примерно 1,4 тысяч евро за производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензии.

Можно подать апелляцию и обжаловать решение суда можно в течение 10 дней.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ