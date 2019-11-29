Ресторан Ольги Бузовой оштрафован за торговлю алкоголем

Ресторан телезвезды Ольги Бузовой BUZfood был оштрафован за торговлю алкоголя без лицензии. Об этом сообщает StarHit.ru.
33-летняя Ольга Бузова является владелицей компании "Бузова Рест Компани", которая работает над развитием сети ресторанов BUZfood.
Сегодня издание StarHit.ru сообщило, что Департамент торговли и услуг подал иск к компании певицы в Арбитражный суд. СМИ отмечают, что причина в якобы нелегальной продаже в заведении алкогольной продукции.
Бузовой предъявлен штраф в примерно 1,4 тысяч евро за производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензии.
Можно подать апелляцию и обжаловать решение суда можно в течение 10 дней.