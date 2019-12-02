В рамках "Дней Франции" в Юрмале известные эксперты стиля приглашают на встречу

Декабрь - прекрасное время, когда нам особенно хочется делиться душевным теплом с друзьями и близкими, наслаждаясь волшебной атмосферой праздников. А кто как не французы знают толк в торжествах?

Во время своего мастер-класса Сесиль Рог и Стефани Сенешаль расскажут, как подготовиться к празднованию Рождества и Нового года в лучших традициях Франции,

как выбрать идеальный подарок, сервировать стол для чаепития, неформального обеда и официального приема и как подобрать идеальный праздничный наряд и аксессуары во французском стиле.

ФОТО: Пресс-фото

Известный блогер из Нормандии Сесиль Рог уже хорошо знакома латвийской публике по своим предыдущим мастер-классам. Хозяйка уникального салона для франкофилов в Москве, владелица туристического бюро и школы "Искусство жить по-французски" Сесиль признается в любви к российской культуре, прекрасно владеет русским языком и на собственном опыте объясняет, как истинно французское жизнелюбие может помочь добиться успеха в любой стране и в любом начинании.

Во время мастер-класса в Юрмале

Сесиль раскроет главные секреты французской хозяйки и поможет подготовиться к торжеству так, чтобы прием гостей непременно прошел в атмосфере легкости и непринужденности.

Кроме того, Рог объяснит, как не потеряться в предпраздничном хаосе выбора подарков и выбрать действительно уместный презент.

ФОТО: Пресс-фото

Стефани Сенешаль - сертифицированный стилист из Парижа, окончила ESMOD INTERNATIONAL FASHION UNIVERSITY GROUP - 1-ère école de mode française.

Она подробно расскажет гостям о способах выглядеть прекрасно на мероприятиях любого формата и продемонстрирует, какие аксессуары используют в своих нарядах парижанки.

ФОТО: Пресс-фото

Продолжительность мероприятия: 4 часа.

Каждый участник встречи получит подарки от партнеров школы Сесиль Рог и организаторов мероприятия.

Организатор: MVK city Pro.

Дополнительная информация и бронирование билетов: +371 26761846, mvkcitypro@gmail.com.