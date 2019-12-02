В рамках "Дней Франции" в Юрмале известные эксперты стиля приглашают на встречу
7 декабря в 12:00 в отеле TB Palace Hotel & Spa (Юрмала, ул. Пилсоню, 8) состоится одна из самых ярких и познавательных встреч в преддверии Нового года - мастер-класс известных экспертов стиля и этикета Сесиль Рог и Стефани Сенешаль "Об искусстве жить по-французски".
Декабрь - прекрасное время, когда нам особенно хочется делиться душевным теплом с друзьями и близкими, наслаждаясь волшебной атмосферой праздников. А кто как не французы знают толк в торжествах?
Во время своего мастер-класса Сесиль Рог и Стефани Сенешаль расскажут, как подготовиться к празднованию Рождества и Нового года в лучших традициях Франции,
как выбрать идеальный подарок, сервировать стол для чаепития, неформального обеда и официального приема и как подобрать идеальный праздничный наряд и аксессуары во французском стиле.
Известный блогер из Нормандии Сесиль Рог уже хорошо знакома латвийской публике по своим предыдущим мастер-классам. Хозяйка уникального салона для франкофилов в Москве, владелица туристического бюро и школы "Искусство жить по-французски" Сесиль признается в любви к российской культуре, прекрасно владеет русским языком и на собственном опыте объясняет, как истинно французское жизнелюбие может помочь добиться успеха в любой стране и в любом начинании.
Во время мастер-класса в Юрмале
Сесиль раскроет главные секреты французской хозяйки и поможет подготовиться к торжеству так, чтобы прием гостей непременно прошел в атмосфере легкости и непринужденности.
Кроме того, Рог объяснит, как не потеряться в предпраздничном хаосе выбора подарков и выбрать действительно уместный презент.
Стефани Сенешаль - сертифицированный стилист из Парижа, окончила ESMOD INTERNATIONAL FASHION UNIVERSITY GROUP - 1-ère école de mode française.
Она подробно расскажет гостям о способах выглядеть прекрасно на мероприятиях любого формата и продемонстрирует, какие аксессуары используют в своих нарядах парижанки.
Продолжительность мероприятия: 4 часа.
Каждый участник встречи получит подарки от партнеров школы Сесиль Рог и организаторов мероприятия.
Организатор: MVK city Pro.
Дополнительная информация и бронирование билетов: +371 26761846, mvkcitypro@gmail.com.
Также билеты доступны в сети Bilešu paradīze >>>