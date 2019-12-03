Вт, 3.12.2019
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27 600 человек до сих пор не подали ежегодные декларации за 2018 год

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

27 655 человек, которые должны были подать ежегодные декларации о доходах за 2018 год в обязательном порядке, все еще не сделали этого, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов (СГД). 

СГД пояснила, что это люди, которые должны внести в бюджет налоговую разницу, возникшую из-за применения дифференцированного необлагаемого минимума или прогрессивной ставки налога. Санкции не будут применены, если декларация будет подана до конца года, однако в следующем году начнутся процессы взыскания.

СГД многократно отправляла этим людям напоминания о необходимости подать декларацию как в Системе электронного декларирования, так и по обычной почте, с некоторыми связывалась по телефону.

СГД напоминает, что сумму, вносимую в бюджет, можно уменьшить или полностью погасить, приложив к декларации чеки и квитанции за оправданные расходы.

В обязательном порядке декларацию о доходах за 2018 год должны были подать более 80 000 человек. 

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