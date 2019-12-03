27 600 человек до сих пор не подали ежегодные декларации за 2018 год

СГД пояснила, что это люди, которые должны внести в бюджет налоговую разницу, возникшую из-за применения дифференцированного необлагаемого минимума или прогрессивной ставки налога. Санкции не будут применены, если декларация будет подана до конца года, однако в следующем году начнутся процессы взыскания.