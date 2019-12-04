Возможный роспуск Рижской думы: уже прозвучала дата новых выборов

Принять решение по роспуску Рижской думы правительство может уже на следующей неделе.

Во вторник, 3 декабря, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце сообщил, что основанием для роспуска думы стало бы то, что самоуправление не справилось с одной из своих автономных задач - обеспечением вывоза отходов.

Тем временем в коалиции уже во всю началась дискуссия о том, на сколько времени избирать новую Рижскую думу -

до следующих выборов в самоуправления, которые должны состояться через полтора года, или больше, чем на пять лет.

Несколько политиков подтвердили, что вопрос о роспуске Рижской думы уже обсуждался в правительственной коалиции, и большинство поддерживают план Министерства по роспуску думы, что, скорее всего, будет иницировано уже на следующей неделе.

По нынешнему закону дума, избранная на внеочередных выборах, должна работать полтора года - до июня 2021 года, когда запланированы очередные выборы. Однако коалиционные партии считают, чтобы сэкономить государственные средства, следующая дума должна работать дольше - до очередных выборов в 2025 году.

Чтобы избрать думу на более долгий срок, необходимо получить положительную оценку экспертов по праву и поменять законы.

Если правительство поддержит законопроект Пуце о роспуске Рижской думы, Сейм может ее распустить в середине декабря.

В этот момент полномочия Олега Бурова переняли бы назначенные Сеймом администраторы.