Ср, 4.12.2019
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Кариньш о выполнении рекомендаций Moneyval: мы делали это для себя

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

В рамках выполнения рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval в Латвии осуществлены крупные изменения, сказал в передаче "Утренняя панорама" на LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Те изменения, которые мы предприняли, достаточно масштабны. И мы это делали не для внешнего отчета или для того, чтобы хорошо выглядеть. Мы это делали для себя", - подчеркнул Кариньш.

Он отметил, что введены все рекомендации Moneyval, но в настоящее время открытым остается вопрос, как комитет оценит проделанную работу. 

По словам премьера, латвийская делегация, которая на этой неделе отправилась на пленарное заседание Moneyval, очень компетентна и способна четко изложить результаты проделанной работы. 

На пленарном заседании в Страсбурге Moneyval на этой неделе рассматривает поданный Латвией отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций комитета. Официальное заключение Moneyval по прогрессу Латвии ожидается в пятницу, 6 декабря.

Латвийскую делегацию на заседании Moneyval возглавляет руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня. В состав делегации вошли представители Минфина, Минюста, МВД, Комиссии рынка финансов и капитала и других учреждений.

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