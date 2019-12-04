Кариньш о выполнении рекомендаций Moneyval: мы делали это для себя

"Те изменения, которые мы предприняли, достаточно масштабны. И мы это делали не для внешнего отчета или для того, чтобы хорошо выглядеть. Мы это делали для себя", - подчеркнул Кариньш.

Он отметил, что введены все рекомендации Moneyval, но в настоящее время открытым остается вопрос, как комитет оценит проделанную работу.

По словам премьера, латвийская делегация, которая на этой неделе отправилась на пленарное заседание Moneyval, очень компетентна и способна четко изложить результаты проделанной работы.

На пленарном заседании в Страсбурге Moneyval на этой неделе рассматривает поданный Латвией отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций комитета. Официальное заключение Moneyval по прогрессу Латвии ожидается в пятницу, 6 декабря.