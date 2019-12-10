Боль: когда прикладывать лед, а когда грелку?

Если вы упали, и у вас синяк, охлаждающий пакет со льдом снимет боль. При болях в животе успокаивает грелка - это ясно. Но что помогает при болях в мышцах, суставах или тендинитах? Когда охлаждать, а когда нагревать?

Когда тепло - кровеносные сосуды расширяются, ускоряют метаболические процессы (транспортировка питательных веществ), расслабляют мышцы.

Сдругой стороны, холод заставляет кровеносные сосуды сокращаться и замедлять обменные процессы.

Когда помогает тепло

Благодаря расслабляющему эффекту тепло в основном помогает при боли, которая развивается или усиливается при напряжении мышц или судорогах - напряжение спины и шеи, мышечные боли, мышечные спазмы, а также спазмы в животе при желудочно-кишечном дискомфорте или во время менструации.

Важно! Грелка или ванна для купания не должны быть горячими, а приятно теплыми.

Когда помогает холод

В случае воспаления поврежденная ткань снабжается большим количеством крови, так что защитные клетки могут попасть туда быстро и в максимально возможном количестве.

Применение тепла не рекомендуется в этом случае, потому что оно дополнительно способствует циркуляции крови и ускоряет воспалительные процессы.

"При охлаждении кровоснабжение временно ухудшится и воспаление затормозится. В то же время холод подавляет болевые рецепторы и, таким образом, оказывает обезболивающее действие", - пишут эксперты немецкого издания Focus.

Охлаждение наиболее полезно при:

- острых травмах, ушибах, хирургических ранах;

- мышечных травмах (например, напряжение мышц, разрыв связок);

- воспалении молочной железы (мастит).