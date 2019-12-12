Появилось опровержение слухов об ухудшении здоровья Заворотнюк

Новости в Instagram-аккаунте не появлялись некоторое время. Но вот появилось сообщение с опровержением.

Авторы публикации сообщают, что родные Заворотнюк не желают говорить со СМИ и давать какие-либо комментарии.

"Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни", - написано в посте.

Что касается данной публикации, то она была лишь "реакцией на выпады в прессе". Как отметили авторы. Они вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Анастасию.