"Не выполнили условия": Дима Билан отказался петь на шоу звезд "Евровидения"

Продюсер популярного исполнителя Димы Билана Яна Рудковская объяснила, что артист отказался выступать на мероприятии звезд "Евровидения" из-за невыполнения контракта. Об этом пишет Газета.ru.
Продюсер объяснила, что организаторы не выполнили некоторые условия, поэтому Билан отказался. Сейчас у него уже есть другие планы.
"Организаторы действительно не выполнили условия наши, обещали, но не сделали, Дима туда не едет. Выполнили — поехали бы!" - сказала она.
Известно, что 15 декабря Билан будет выступать на благотворительном мероприятии модели Натальи Водяновой.
Ранее СМИ сообщили, что певец якобы расторг контракт по двум причинам. Первая - он был не единственным российским артистом на шоу, а второе - его имя было указано мелким шрифтом на афише концерта.
Также Дима Билан на своей Instagram-странице попросил не стравливать его с Сергеем Лазаревым, который выступать на концерте будет.
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От первого лица хочу написать про легкие волнения,по поводу моего отказа ехать в Голландию на кассовый концерт звёзд Евровидения ! Концерт, который, возможно, не имеет отношения к официальным концертам самого евровидения @eurovision ! На меня вышел организатор этого мероприятия со списком участников- победителей Евровидения и я согласился ,проведя параллель с моими нередкими выступлениями, например, в Лондоне с грэммом Нортон @thegrahamnortonshowofficial - отличным шоу, которое транслировалось на британских каналах. В этом же случае, я понял, что концерт, все-таки, абсолютно сборный и в нем нет грифа «все победители Евровидения», некая атмосфера и статус самого концерта поменялся, а нас, мягко говоря, ввели в заблуждение первичным списком. Я в организованном порядке , заблаговременно, 15 ноября цивилизованно предложил организаторам ,обсудить вопрос расторжения договора по согласию сторон. Тем более уже тогда на чаше весов был благотворительный вечер 15 го декабря, в пользу которого в конечном итоге пал мой выбор. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕКСТА В ПУБЛИКАЦИИ! ЛИСТАЙТЕ! #билан #димабилан #биланперезагрузка !