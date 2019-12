"Не выполнили условия": Дима Билан отказался петь на шоу звезд "Евровидения"

View this post on Instagram

От первого лица хочу написать про легкие волнения,по поводу моего отказа ехать в Голландию на кассовый концерт звёзд Евровидения ! Концерт, который, возможно, не имеет отношения к официальным концертам самого евровидения @eurovision ! На меня вышел организатор этого мероприятия со списком участников- победителей Евровидения и я согласился ,проведя параллель с моими нередкими выступлениями, например, в Лондоне с грэммом Нортон @thegrahamnortonshowofficial - отличным шоу, которое транслировалось на британских каналах. В этом же случае, я понял, что концерт, все-таки, абсолютно сборный и в нем нет грифа «все победители Евровидения», некая атмосфера и статус самого концерта поменялся, а нас, мягко говоря, ввели в заблуждение первичным списком. Я в организованном порядке , заблаговременно, 15 ноября цивилизованно предложил организаторам ,обсудить вопрос расторжения договора по согласию сторон. Тем более уже тогда на чаше весов был благотворительный вечер 15 го декабря, в пользу которого в конечном итоге пал мой выбор. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕКСТА В ПУБЛИКАЦИИ! ЛИСТАЙТЕ! #билан #димабилан #биланперезагрузка !