"Не выполнили условия": Дима Билан отказался петь на шоу звезд "Евровидения"

Продюсер объяснила, что организаторы не выполнили некоторые условия, поэтому Билан отказался. Сейчас у него уже есть другие планы.

"Организаторы действительно не выполнили условия наши, обещали, но не сделали, Дима туда не едет. Выполнили — поехали бы!" - сказала она.

Известно, что 15 декабря Билан будет выступать на благотворительном мероприятии модели Натальи Водяновой.

Ранее СМИ сообщили, что певец якобы расторг контракт по двум причинам. Первая - он был не единственным российским артистом на шоу, а второе - его имя было указано мелким шрифтом на афише концерта.