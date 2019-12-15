Праздник к нам приходит: где встретить Деда Мороза в 2019-м?

Так, на прошлых выходных жители Кенгарагса имели возможность наблюдать самого что ни на есть настоящего Санта-Клауса, который в пляжном наряде прогуливался пасмурным утром.

ФОТО: Наталья Барцева

Еще один Дедушка уже встречает автомобилистов на Калнциемском шоссе в великолепном "москвиче", запряженном оленями. Отметим, что инсталляция особенно волшебно выглядит в темное время суток.

ФОТО: facebook.com/trimentractors

Очевидно - праздники уже почти в самом разгаре!

А для тех, кто еще вдруг не успел лично попросить у Дедушки Зимы подарок или просто отправить письмо с пожеланиями, мы сделали подборку мест, где и когда это можно будет сделать.

1. Домик латвийской почты на праздничном базарчике Домской площади

Время работы: 30.11.2019 - 31.12.2019

Воскресенье - четверг с 10:00 до 20:00

Пятница - суббота с 10:00 до 22:00

31.12 с 10:00 до 13.00

Отправка письма латвийскому Деду Морозу будет стоить - € 0,57, письмо Санта-Клаусу в Финляндию обойдется в € 0,78, а Дедушке Морозу в Россию - € 0,85.

Латвийский Дед Мороз проживает в Рутьупе, что в Павилостском крае, и Latvijas Pasts доставляет в его почтовый ящик адресованные ему письма. Все ответы, которые Дед Мороз напишет детям, Latvijas Pasts также доставит адресатам при условии, что на письме будет указан точный адрес отправителя.

ФОТО: facebook/LatvijasPasts

ФОТО: Антон Кулагин

​Адрес Деда Мороза в Латвии: Ziemassvētku vecītis Rūķupē; Ziemupes pasts; Vērgales pagasts; Pāvilostas novads; LV-3463; Latvija Адрес Санта-Клауса: Santa Claus; Arctic Circle ; 96930; Rovaniemi; Finland Адрес Деда Мороза в России: 162390; Россия; Вологодская область; Город Великий Устюг; Дом Деда Мороза

2. Встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга

Всероссийский (и самое главное - настоящий!) Дед Мороз уже в 14-й раз будет гостить в Риге с 24 по 25 декабря.

24 декабря в 13.00 в Старом городе на Ратушной площади он проведет хоровод и поздравит детей с наступающими праздникам.

ФОТО: facebook.com

3. Резиденция Деда Мороза в литовском Аникщае

Встретиться с литовским Дедом Морозом можно будет с 7 декабря по 6 января в историческом особняке, Paupio g. 10, на берегу Святой реки. Праздничное настроение будет распространяться не только в резиденции, но и в соседнем Рождественском городке.

4. Домик гномов на площади Виенибас в Даугавпилсе

В домике гномов в Даугавпилсе можно не только оставить письмо с желаниями, но и рассказать о них помощникам Деда Мороза.

ФОТО: Антон Кулагин

Домик открыт до 7 января 2020 года каждый день с 12:00 до 19:00, за исключением:

7 декабря с 16:00 до 19:00;

31 декабря с 12:00 до 15:00;

1 января с 14:00 до 17:00.

На площади также работают рождественский базарчик и бесплатный каток для всех желающих.