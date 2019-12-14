Почему хоккейные болельщики иногда забрасывают лед кепками?

Хет-триком в хоккее и некоторых других видах спорта называют три гола, забитые одним игроком в одном матче. На английском языке это звучит как "hat trick", то есть "трюк с шляпой". В связи с этим и традиция празднования трех голов связана с головными уборами: чтобы поздравить игрока с хет-триком, болельщики массово бросают на лед свои кепки.

Примечательно, что первое упоминание хет-трика относится не к хоккею, а к крикету.

В 1858 году в Англии игрок по фамилии Стивенсон прошёл трое ворот подряд, что в те времена было довольно сложным трюком. Тогда лучшему игроку матча дарили подарок на собранные другими игроками деньги, и Стивенсону досталась шляпа. После этого случая участникам, исполнившим три сложнейших удара подряд или прошедшим трое ворот, дарили цилиндр, пишет "Чемпионат".

В хоккей же традиция пришла позже, так как во время первых матчей НХЛ хоккеисты забивали по три и даже больше голов, но кепки на лед не летели. По поводу того, где это произошло впервые, существует большое количество историй.

Если верить одной из них, то традиция зародилась в 1950-х в Нью-Йорке, где спонсором одной из команд выступил Biltmore Hats, местный производитель шляп. Они и ввели традицию дарить свои шапки лучшим игрокам матча, а когда все участники команды были с головными уборами, решили награждать лишь тех, кто сделал хет-трик. Впрочем, "Чемпионат" отмечает, что подобные истории есть и в Торонтно, и в Чикаго, и в Монреале.

ФОТО: AP/Scanpix

Одна интересная легенда гласит, что зарождению традиции помогла счастливая случайность. В одном из матчей нападающий запустил в ворота три шайбы подряд, при этом третий гол стал решающим и был забит практически одновременно с сиреной. Один из болельщиков на радостях то ли случайно, то ли специально выбросил свою шляпу на лед, а остальные фанаты команды последовали его примеру. Через неделю история повторилась, а уже позднее распространилась по всей Америке.

Впрочем, у Зала хоккейной славы в Канаде есть и своя, официальная версия появления этой традиции.

Якобы, все произошло в 1946-м году, когда новичок "Чикаго Блэкхоукс" Алекс Калета, гуляя по городу, оказался в магазине головных уборов. Ему понравился один из них, но денег на покупку не хватило. Тогда владелец магазина, оказавшийся большим фанатом хоккея, пообещал подарить шляпу игроку, если тот забросит три шайбы в ближайшем матче. То ли счастливая случайность, то ли большая мотивация получить головной убор помогли Алексу Калета забить эти три гола.

Хозяин магазина не просто сдержал слово, но и пообещал дарить новые шляпы каждому игроку, оформившему хет-трик на льду родной арены.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Конечно, не столь важно, как именно появилась эта традиция, главное, что ей следуют по всему миру. А вот дальнейшей судьбой кепок клубы распоряжаются по-разному.

В некоторых клубах эти кепки собирают для автора хет-трика, а он уже распоряжается ими по своему усмотрению: отдает на благотворительность или оставляет для своей коллекции.

Кирилл Капризов, например, в интервью "Чемпионату" несколько раз намекал, что хотел бы забирать эти кепки себе, однако они до него так и не доходят. Примерно треть уже изрядно поношенных кепок отправляется, как бы это ни было обидно, в мусор.