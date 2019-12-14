Новая теория - Андрея Сахарова отравили

Присутствие Андрея Сахарова в политической жизни СССР очень тревожило его оппонентов того времени - коммунистов. Поэтому очень возможно, что его убили, еще в 1998 году написал Анатолий Собчак.

В своей публикации "Сахаров, Старовойтова, кто следующий?" бывший мэр Санкт-Петербурга указал, что смерть Сахарова была очень выгодна его политическим противникам. В декабре 1989 года была запланирована всесоюзная забастовка шахтеров, а академик Андрей Сахаров был одним из ее инициаторов. Власти очень боялись этой акции протеста.

Кроме того, диссидент и активист по защите прав людей, по словам Анатолия Собчака, умер непосредственно перед конгрессом народных депутатов СССР, на котором коммунисты хотели взять реванш за свой разгром на прошлом конгрессе, где выступал Андрей Сахаров, который удачно закончил свою речь, несмотря на попытки большинства присутствующих прервать его агрессивными аплодисментами.

Смерть Сахарова ослабила позиции демократических сил, что в свою пользу использовала номенклатура СССР того времени.

В своем письме бывший мэр Санкт-Петербурга не указывает, кто именно мог отравить Андрея Сахарова. Вдова Собчака Людмила Нарусова, которая передала эту статью редакции "Московского комсомольца", повторила версию, которую ранее уже высказал некий знакомый ее супруга - химик:

против академика использовали ядовитое вещество, вызывающее остановку сердечной деятельности и после этого не обнаруживается в организме. Официальной причиной смерти Андрея Сахарова считается сердечная недостаточность.