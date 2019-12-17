Рижская дума хочет на 100 евро увеличить зарплаты педагогов дошкольных учреждений

Комитет образования, культуры и спорта Рижской думы сегодня утвердил бюджетный запрос департамента образования, культуры и спорта на 2020 год в размере 345,10 млн евро. Перед окончательным утверждением его еще должен рассмотреть комитет по финансовым и административным делам, а также Рижская дума.

Увеличение зарплат педагогов дошкольных образовательных учреждений станет возможным только после утверждения бюджета самоуправления, что, учитывая возможный роспуск Рижской думы, может произойти не раньше внеочередных выборов, которые могут состояться в марте.

212,05 млн евро из бюджета департамента составит государственная дотация, 10,09 - доходы от деятельности учреждений департамента, 116,73 млн евпо - трансферты из госбюджета, а еще 6,23 млн евро - платежи других самоуправлений.

Финансовый департамент Рижской думы в качестве контрольного числа для департамента образования, культуры и спорта на 2020 год обозначил сумму 333,52 млн евро, однако департаменту потребовались дополнительные 10,28 млн евро. Выделение дополнительных денег департаменту было одобрено на сегодняшнем заседании.

Из дополнительно запрошенных денег 3 млн евро планируется потратить на обеспечение бесплатных обедов для учащихся 1-4-х классов, так как, согласно решению правительства, половину затрат на эти цели

со следующего года придется покрывать самоуправлению. Также 2 млн евро планируется потратить на обеспечение софинансирования услуг частных детских садов, 840 045 евро - на проведение XII Праздника песни и танца школьной молодежи.

Кроме того, 2,59 млн евро департамент собирается выделить на увеличение зарплат педагогов дошкольных образовательных учреждений, а 1 млн евро - на покупку компьютерной техники и другие цели.