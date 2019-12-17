Клубы НХЛ интересуются экс-вратарём рижского "Динамо" Биляловым

По утверждениям канадского новостного портала, уже несколько команд НХЛ проявили интерес к Билялову, и одной из этих команд является "Торонто Мейпл Лифс".

В данный момент 24-летний Билялов проводит феноменальный сезон в казанском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". В ноябре российский вратарь установил новый рекорд КХЛ, отыграв 316 минут и 9 секунд, не пропустив ни одной шайбы.

В текущем сезоне Билялов одержал 10 побед в 16 матчах. По показателям нескольких статистик он является лидером сезона КХЛ - 6 "сухих" матчей, в среднем за игру в ворота пропущены лишь 1,1 шайбы, в то время как 95,7% шайб были отражены.

Договор Билялова с "Ак Барсом" истекает после завершения этого сезона - 30-го апреля. Спортсмен не участвует в драфте НХЛ для молодых игроков, а потому ни у одной из команд сильнейшей хоккейной лиги нет прав на него.

Sportsnet отмечает, что рост Билялова (1,79 см при 79 килограммах) не отвечает типичным параметрам Северной Америки (обычно рост игроков около 1,90 см), однако в течение последних трёх сезонов он хорошо проявлял себя на льду.

В прошлом сезоне Билялов вытеснил Кристерса Гудлевскиса в борьбе за роль первого вратаря рижского "Динамо". За 38 матчей он в среднем пропустил 2,18 шайб, отразив 93,0% бросков противников.

Рижское "Динамо" и Билялов вели переговоры о продолжении сотрудничества и в этом сезоне, однако российский хоккеист решил продолжить карьеру в "Ак Барсе", который сейчас является лидером Восточной конференции.